سانتي أونا: أوليسي يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد.. والنادي يستعد لصفقة قياسية

يرغب مايكل أوليسي لاعب منتخب فرنسا ونادي بايرن ميونيخ في الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وكان قد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد قبل منافسات كأس العالم، ونفى وقتها النادي الإسباني الخبر.

وكشف سانتي أونا الصحفي الفرنسي أن مايكل أوليسي يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وأشار أونا إلى أن النادي الإسباني يسعى لإتمام صفقة انتقال قياسية من أجل الحصول على موافقة بايرن ميونيخ.

وأوضح سانتي أونا أن الموقف الرسمي لبايرن ميونيخ حتى الآن أن اللاعب ليس للبيع.

لكن في الوقت نفسه يبحث عن لاعبين آخرين لتعويضه حال رحيله، مما يفتح الباب أمام احتمالية رحيل نجم منتخب فرنسا.

ويشارك أوليسي حاليا مع فرنسا في كأس العالم 2026.

وخسر منتخب فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم بهدفين دون مقابل.

ويواجه منتخب فرنسا الخاسر من مواجهة إنجلترا ضد الأرجنتين لتحديد المركز الثالث.

وكان ريال مدريد قد تعاقد بالفعل حتى الآن مع إبراهيم كوناتي وبرناردو سيلفا ومارك كوكوريا، كما أتم الفريق اتفاقه مع دينزيل دومفريس لاعب إنتر.