ليفاندوفسكي: انتهى وقتي مع برشلونة.. ولم أتخيل نفسي في ناد أوروبي آخر

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 18:46

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

تحدث روبرت ليفاندوفسكي مهاجم شيكاغو فاير الجديد، عن أهدافه مع فريقه الأمريكي بعد رحيله عن برشلونة، مؤكدا أن المنافسة على الألقاب تظل هدفه الأساسي في أي نادٍ ينضم إليه.

وأعلن نادي شيكاغو فاير الأمريكي تعاقده مع روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة السابق.

وفقا للتقارير فإن ليفاندوفسكي قد وقع على عقد مع الفريق الأمريكي لمدة موسمين.

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وقال ليفاندوفسكي في مؤتمر تقديمه: "عندما أبدأ اللعب مع نادٍ جديد، يكون الفوز ببعض الألقاب دائما هو الهدف أمامي، الأمر نفسه هنا".

وواصل "أعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكنك في كرة القدم تريد المنافسة، وهناك دائما شيء تسعى لتحقيقه، وهنا، هذا الشيء يعني الفوز ببعض الألقاب".

وأردف "في النهاية، الألقاب شيء مهم، لكن المهم أيضا هو الطريقة التي تلعب بها من أجل الناس والمشجعين".

وكشف "رأيت أن الفريق تطور كثيرا خلال الأشهر الأخيرة، إذا قارنت بين هذا الموسم والموسم الماضي، لقد رأيت أنهم يقومون بعمل رائع، وآمل أن أتمكن من مساعدة زملائي الجدد على اللعب بشكل أفضل وتحقيق المزيد من الانتصارات".

وعن برشلونة قال: "انتهى وقتي مع برشلونة، ولم أكن أتخيل نفسي في نادٍ أوروبي آخر".

وأتم تصريحاته "كان حبي لبرشلونة أكبر من أن أتمكن من ذلك".

وخاض ليفاندوفسكي مع برشلونة 193 مباراة مسجلا 120 هدفا وصنع 24 آخرين.

وتوج المهاجم البولندي مع برشلونة بـ 3 ألقاب دوري إسباني، ومرة واحدة كأس ملك إسبانيا، و3 سوبر إسباني.

شيكاغو فاير روبرت ليفاندفسكي
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