فوت ميركاتو: أوباميانج يعود للدوري الإسباني

اقترب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، من العودة للدوري الإسباني من جديد.

وذكر موقع فوت ميركاتو، أن أوباميانج معاجم أولمبيك مارسيليا، بات قريبا من الانضمام إلى فريق ديبورتيفو لاكورونيا.

وعاد ديبورتيفو لاكورونيا للدوري الإسباني من جديد بعد غياب 8 سنوات.

ويبدأ لاكورونيا الموسم الجديد 2026 - 2027 بمواجهة إلتشي يوم 17 أغسطس المقبل.

وأوضح فرناندو سوريانو المدير الرياضي للنادي الإسباني، أن التعاقدات القادمة لديبورتيفو ستكون مع لاعبين ذوي خبرة.

ولعب أوباميانج لصفوف ميلان الإيطالي، وليل وموناكو وسانت إتيان، ومارسيليا الفرنسيين.

كما لعب بقميص بروسيا دورتموند الألماني، وبرشلونة الإسباني، وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، بالإضافة إلى القادسية السعودي.

وفي التجربة الوحيدة السابقة في إسبانيا، انضم أوباميانج إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر عام 2022، ليقضي مع الفريق 6 أشهر فقط.

وستكون تجربة ديبورتيفو لاكورونيا هي التجربة الثانية له في الليجا.

وشارك النجم الجابوني الموسم الماضي في 41 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 14 هدفا، وصنع 10 أهداف.