تقرير: مانشستر يونايتد يتصدر سباق ضم كونيه.. وروما يحدد سعره

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 18:26

كتب : FilGoal

مانو كونيه - فرنسا

يتصدر مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع مانو كونيه لاعب روما خلال فترة الانتقالات الحالية.

وشهدت قيمة اللاعب ارتفاعا ملحوظا، بعدما كان سعره يقدر بنحو 50 مليون يورو قبل البطولة.

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن روما يسعى لبيع اللاعب مقابل ما لا يقل عن 60 مليون يورو، بعد تألقه في كأس العالم 2026.

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وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد هو الأكثر جدية في المفاوضات حتى الآن، رغم اهتمام أندية ليفربول وأرسنال وتشيلسي.

كما دخل أتلتيكو مدريد ضمن الأندية المهتمة بضم اللاعب.

وكان كونيه قد لفت الأنظار خلال البطولة، خاصة بعد تأثير غيابه في مباراة نصف النهائي أمام إسبانيا.

ولا يزال اللاعب مرتبطا بمشاركة مع منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم.

ومن المنتظر أن يحسم كونيه مستقبله عقب نهاية مشوار فرنسا في البطولة.

ويلعب كونيه البالغ من العمر 25 عاما في مركز الوسط.

ويرتبط اللاعب الفرنسي بتعاقد مع روما حتى صيف 2029.

وانضم كونيه إلى روما في صيف 2024 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وخاض كونيه 37 مباراة مع روما الموسم الماضي وساهم في خمسة أهداف.

إذ سجل هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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