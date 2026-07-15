ذا أثلتيك: مانزامبي يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى أستون فيلا

يقترب يوهان مانزامبي لاعب فرايبورج الألماني من الانتقال إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم اللاعب السويسري كأس عالم مميز مع منتخب سويسرا خطف به أنظار جميع الأندية.

وبحسب شبكة ذا أثلتيك، فإن مانزامبي سيخضع للكشف الطبي يوم الخميس، في خطوة تمهد لإتمام انتقاله إلى صفوف أستون فيلا.

وأفادت مصادر داخل النادي الإنجليزي بأن أستون فيلا توصل إلى اتفاق لدفع قيمة انتقال قياسية في تاريخ النادي، تتجاوز مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه للتعاقد مع أمادو أونانا قادما من إيفرتون في عام 2024.

وفي حال اجتياز اللاعب للفحص الطبي وإتمام الإجراءات النهائية، سيصبح مانزامبي أغلى صفقة في تاريخ أستون فيلا، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجله انتقال أونانا.

وتأتي الصفقة في إطار تحركات أستون فيلا لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد.

وخاض اللاعب مع منتخب سويسرا في كأس العالم 4 مباريات مسجلا 3 أهداف وصنع 2 آخرين.