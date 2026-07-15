مصدر مقرب من نداي لـ في الجول: الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لجدولة مستحقات اللاعب

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 17:32

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي - الزمالك - طلائع الجيش

كشف مصدر مقرب من إبراهيم نداي لاعب الزمالك السابق أن مجلس إدارة النادي لم يتقدم بأي عرض رسمي للاعب بشأن جدولة مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مجلس إدارة القلعة البيضاء لم يتقدم بأي عرض رسمي للاعب بشأن جدولة مستحقاته المالية لدى النادي".

وواصل "نداي تلقى اتصالات شفهية فقط من مسؤولي الزمالك خلال الفترة الماضية، دون أن يتلقى أي عرض رسمي يتضمن آلية أو جدولا زمنيا لسداد مستحقاته".

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وأتم "مستحقات اللاعب لدى الزمالك تبلغ نحو مليون و772 ألف و386 دولار، إلى جانب 460 ألف و734 جنيه مصري، مشيرا إلى أن اللاعب ينتظر تحركا رسميا من إدارة النادي لحسم الملف".

جدير بالذكر أن الزمالك مطالب بحل أزمة مستحقات اللاعب قبل يوم 25 يوليو الجاري للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

وانضم نداي إلى الزمالك صيف 2022 قادما من لوتسيرن السويسري ورحل من الزمالك صيف 2024.

وخاض مع الزمالك 52 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتوج مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2023\24.

الزمالك إبراهيم نداي
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