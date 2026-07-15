كأس العالم - كرواتيا تطالب "فيفا" بتفسير قرارات التحكيم أمام البرتغال

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 17:16

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش - كرواتيا - البرتغال

طالب الاتحاد الكرواتي نظيره الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتقديم توضيحات بشأن عدد من القرارات التحكيمية وقرارات تقنية الفيديو التي يرى أنها أثرت على خروج منتخب بلاده أمام البرتغال من كأس العالم 2026.

وتعرض منتخب كرواتيا للهزيمة أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف في دور الـ32 من كأس العالم وسجل منتخب كرواتيا هدف في الثواني الأخيرة معدلا النتيجة لكن الحكم ألغاه لوجود تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ونشرت صحيفة "Sportske Novosti" الكرواتية نقلته إذاعة كادينا كوبيه الإسبانيا خطاب الاتحاد الكرواتي إلى فيفا نقلته إذاعة كادينا كوبيه، والذي أرسل بعد يوم واحد من المباراة التي أقيمت في 2 يوليو.

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وأوضح الاتحاد الكرواتي أن هدفه من الخطاب هو الحصول على تفسير للقرارات المثيرة للجدل، وتجنب تكرار ما وصفه بـ سوء الفهم والظلم في المستقبل.

وانتقد الاتحاد الكرواتي احتساب ركلة جزاء للبرتغال بعد تدخل تقنية الفيديو، رغم أن الحكم كان قريبا من اللعبة وشاهد الواقعة بشكل مباشر ولم يعتبر في البداية أن هناك ما يستدعي احتساب ركلة جزاء.

وترى كرواتيا أن الواقعة لم تكن تندرج تحت بند الواقعة الخطيرة التي لم يرها الحكم، وهو ما يبرر تدخل تقنية الفيديو.

وكان الاتحاد الكرواتي قد أبدى اعتراضه بشكل خاص على إلغاء هدف جوشكو جفارديول في الدقيقة 103 بداعي وجود تسلل على ماريو باشاليتش.

وكان فيفا قد أوضح أن تقنية "Connected Ball" المدمجة في الكرة الرسمية للمباراة سجلت لمسة من إيجور ماتانوفيتش، وهو ما سمح للحكم باحتساب التسلل وإلغاء الهدف.

لكن الاتحاد الكرواتي شكك في التفسير، مشيرا إلى أن قواعد التسلل لا تعتبر الشعر جزءا من الجسم إلا إذا أثر في حركة الكرة أو مسارها، وهو ما لا يحدث إلا في حالات وجود كمية كبيرة من الشعر، مثل تسريحة الشعر المرفوعة أعلى الرأس.

وأضاف الاتحاد أن الصور المتاحة لا توضح ما إذا كان إلغاء الهدف جاء بسبب احتمال لمس ماتانوفيتش الكرة بشعرة واحدة، أو لأن تلك اللمسة أثرت بالفعل على حركة الكرة أو مسارها.

وأنهى الاتحاد الكرواتي خطابه إلى فيفا بـ "نعتقد أنه من الخطأ تماما أن تتمكن اهتزازة تكاد لا تُرى، سجلها مستشعر، من تحديد نتيجة مباراة بهذه الأهمية".

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