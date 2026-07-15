كونتي: هيثم حسن أكثر من أعجبني في كأس العالم

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 16:56

كتب : FilGoal

هيثم حسن - مصر - أستراليا

أشاد أنطونيو كونتي مدرب نابولي السابق بهيثم حسن لاعب منتخب مصر وما قدمه في كأس العالم.

هيثم حسن

النادي : ريال أوفييدو

أنطونيو كونتي

النادي :

مصر
أمريكا 2026

وشارك هيثم حسن في وصول منتخب مصر لدور الـ 16 بكأس العالم 2026.

وقال كونتي عبر صحيفة جازيتا ديلو سبور: "أكثر لاعب غير مشهور أعجبني في كأس العالم؟ هيثم حسن جناح مصر وبوعدي وسط المغرب وإيناو أولاي لاعب كوت ديفوار".

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وشارك هيثم في مباراتين مع مصر خلال البطولة ضد أستراليا والأرجنتين.

وصنع هيثم هدفا سجله مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ضد الأرجنتين.

كما أسهم في صناعة هدفا آخر بطريقة رائعة ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

ورحل كونتي عن تدريب نابولي عقب نهاية الموسم الحالي.

وتوج المدرب الإيطالي بلقب الدوري الإيطالي برفقة نابولي في الموسم قبل الماضي.

ويتم تداول اسم كونتي حاليا كواحد من المرشحين لتدريب منتخب إيطاليا.

هيثم حسن أنطونيو كونتي كأس العالم 2026
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