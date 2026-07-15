خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يتمم اتفاقه مع عماد فتحي

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 16:47

كتب : عمرو نبيل

عماد فتحي لاعب أسوان

أتم نادي أبو قير للأسمدة اتفاقه مع عماد فتحي لاعب سموحة لضمه بداية من الموسم المقبل.

وانتهى تعاقد عماد فتحي مع سموحة بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي أبو قير للأسمدة حصل على توقيع عماد فتحي لضمه في صفقة انتقال حر.

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ولعب عماد فتحي صاحب الـ 33 عاما الموسم الماضي مع سموحة قادما من طلائع الجيش.

وبدأ لاعب الوسط مشواره مع دمياط وارتدى قمصان فرق مصر للمقاصة وإنبي والزمالك والمصري والمقاولون العرب وأسوان والبنك الأهلي.

وتأهل أبو قير للأسمدة لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز، رفقة القناة وبترول أسيوط.

ويتولى مجدي عبد العاطي تدريب فريق أبو قير للأسمدة بعد تأهله للدوري الممتاز.

عماد فتحي أبو قير للأسمدة
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