كأس العالم - سندرلاند يعلن ضم توماس مونييه

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 16:41

كتب : FilGoal

توماس مونييه مع بلجيكا ضد مصر تصوير: محمد جمال تاج الدين

أعلن نادي سندرلاند يوم الأربعاء تعاقده مع البلجيكي توماس مونييه قادما من ليل الفرنسي.

ووقع مونييه - 34 عاما - على عقد يربطه بسندرلاند لمدة موسمين.

وانضم الدولي البلجيكي للقطط السوداء في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ليل.

أخبار متعلقة:
سكاي: إنتر يدخل سباق ضم جون ستونز بعد رحيله عن مانشستر سيتي كأس العالم - منتخب هايتي يعلن إقالة مدربه مينيه ليفربول يؤجل مفاوضات تجديد عقد ماك أليستر أثليتك: تشيلسي يدرس بيع إيمانويل إيميجا قبل خوضه أول مباراة مع الفريق

وقال مونييه في تصريحات لموقع ناديه: "عندما تواصلت معي إدارة سندرلاند، شعرت برغبتي في الانضمام إلى مشروعه".

وسيرتدي مونييه القميص رقم 12 مع سندرلاند.

ولعب مونييه 35 مباراة مع ليل في كل المسابقات الموسم المنصرم.

وارتدى توماس قمصان كلوب بروج وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وطرابزون سبور.

وشارك مونييه مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026.

بشكل عام، لعب توماس مونييه 83 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي.

سندرلاند بلجيكا ليل توماس مونييه
نرشح لكم
خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يتمم اتفاقه مع عماد فتحي سكاي: إنتر يدخل سباق ضم جون ستونز بعد رحيله عن مانشستر سيتي خبر في الجول - العراقي كوركيس يجري الكشف الطبي في سيراميكا ليفربول يؤجل مفاوضات تجديد عقد ماك أليستر بي بي سي: أرسنال يجهز عرضه لضم بديل تروسارد مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: ماييلي وقع لـ أهلي طرابلس موسمين فنربخشة يعلن ضم جرينوود كأس العالم - الشرق الأوسط: موناكو يرغب في التعاقد مع عبد الإله العمري
أخر الأخبار
ذا أثلتيك: مانزامبي يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى أستون فيلا دقيقة | في المونديال
مصدر مقرب من نداي لـ في الجول: الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لجدولة مستحقات اللاعب 31 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - كرواتيا تطالب "فيفا" بتفسير قرارات التحكيم أمام البرتغال 47 دقيقة | في المونديال
كونتي: هيثم حسن أكثر من أعجبني في كأس العالم ساعة | في المونديال
خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يتمم اتفاقه مع عماد فتحي ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - سندرلاند يعلن ضم توماس مونييه ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – حفظ شكوى الزمالك ضد زيزو 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: مساعد أليو سيسيه يتولى تدريب منتخب ليبيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 كأس العالم - كولينا يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين 4 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس