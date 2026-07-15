كأس العالم - سندرلاند يعلن ضم توماس مونييه
الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 16:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي سندرلاند يوم الأربعاء تعاقده مع البلجيكي توماس مونييه قادما من ليل الفرنسي.
توماس مونييه
النادي : لاعب حر
ووقع مونييه - 34 عاما - على عقد يربطه بسندرلاند لمدة موسمين.
وانضم الدولي البلجيكي للقطط السوداء في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ليل.
وقال مونييه في تصريحات لموقع ناديه: "عندما تواصلت معي إدارة سندرلاند، شعرت برغبتي في الانضمام إلى مشروعه".
وسيرتدي مونييه القميص رقم 12 مع سندرلاند.
ولعب مونييه 35 مباراة مع ليل في كل المسابقات الموسم المنصرم.
وارتدى توماس قمصان كلوب بروج وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وطرابزون سبور.
وشارك مونييه مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026.
بشكل عام، لعب توماس مونييه 83 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي.
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