"محدش ساعدني".. أحمد شديد قناوي يعلن اعتزال كرة القدم

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 15:51

كتب : بسام أبو بكر

أحمد شديد قناوي لاعب المصري

أعلن أحمد شديد قناوي لاعب الأهلي السابق اعتزال كرة القدم بشكل رسمي.

أحمد شديد قناوي

النادي : معتزل

وخاض قناوي العديد من التجارب بالدوري المصري لكن تجربتي الأهلي والمصري كانا الأبرز.

وكشف قناوي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك عن قرار اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

أخبار متعلقة:
النادي رقم 9.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى الشمس خبر في الجول - تفاصيل إغماء شديد قناوي خلال مباراة بلدية المحلة ولافيينا الثامن في تاريخه.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى لافيينا شديد قناوي: الصراع على الهبوط صعب بالنسبة لقيمتي كلاعب.. وحتى الأهلي والزمالك عرضة للخسارة

وكتب قناوي عبر حسابه: "أنا أكثر شخص وقف بجانب نفسه في مشواري الكروي. "محدش ساعدني" للوصول إلى ما حققته من أرقام وإنجازات، سواء في عدد المباريات أو البطولات، وأنا فخور جدا بكل ما وصلت إليه بمجهودي، لأن ذلك ليس بالأمر السهل".

وأضاف "طوال مسيرتي، لم يحصل أن منحني مدرب فرصة بالمجاملة أو بالواسطة، ولم أطلب ذلك يوما، لأنني لم أحب هذا الطريق ولم أعتد عليه. للأسف، أصبحت كرة القدم الآن تسير في أحيان كثيرة بالواسطة والمجاملات".

وتابع "شكرا لكرة القدم... القرار صعب جدا، لكن حان الوقت لأعلن اعتزالي اللعب. حبي لكرة القدم كان وسيظل كبيرا، وكل من لعب معي يعرف ذلك. احترمت مسيرتي حتى آخر لحظة، ولم أبخل بنقطة عرق مع أي ناد ارتديت قميصه".

وواصل "أتشرف بأنني مثلت النادي الأهلي، والمصري، وطلائع الجيش، وأسوان، والإنتاج الحربي، وحرس الحدود، ولافيينا".

وأكمل "الحمد لله، توجت بـ21 بطولة، وخضت أكثر من 500 مباراة في الدوري، وحققت أعلى عدد من التمريرات الحاسمة، كما خضت 123 مباراة متتالية، معادلا الرقم التاريخي للأسطورة حسن الشاذلي، وهو إنجاز جاء بعد سنوات طويلة من التعب والتضحية".

وأضاف "أغلى ما خرجت به من كرة القدم هو احترام الناس، وهذا وحده يكفيني. شكرا لكل المدربين، ولكل الأندية التي تشرفت بالدفاع عن ألوانها، ولكل من ساندني طوال رحلتي".

وكشف "والآن أبدأ تحديا جديدا في عالم التدريب، بالانضمام إلى الجهاز الفني لنادي بروكسي في دوري المحترفين، تحت قيادة المدير الفني محمد حامد".

وأتم "أسأل الله التوفيق فيما هو قادم، وأن أكون على قدر المسؤولية كما كنت دائما داخل الملعب".

ولعب شديد قناوي لأندية الأهلي، والمصري، وطلائع الجيش، وأسوان، والإنتاج الحربي، وحرس الحدود، ولافيينا.

الأهلي المصري أحمد شديد قناوي
نرشح لكم
خبر في الجول – حفظ شكوى الزمالك ضد زيزو والد زيزو لـ في الجول: سنرفع الشكوى ضد الزمالك إلى لجنة الاستئناف ثم المحكمة الرياضية الدولية بعد 28 بطولة.. سعد سمير يعلن اعتزاله اتحاد الكرة يخطر الزمالك بحفظ شكوى زيزو ضد النادي بيبسيكو مصر تحتفل بانضمام أول دفعة من "بيبسي ستارز" إلى أكاديمية رايت تو دريم خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع حسن علي بشأن تجديد تعاقده بعد نصف موسم مع الفريق.. اعتزال دانييل ميسكيتش لاعب وادي دجلة توروب مديرا فنيا لفريق جينك
أخر الأخبار
خبر في الجول – حفظ شكوى الزمالك ضد زيزو 42 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مساعد أليو سيسيه يتولى تدريب منتخب ليبيا 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
"محدش ساعدني".. أحمد شديد قناوي يعلن اعتزال كرة القدم 47 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: إنتر يدخل سباق ضم جون ستونز بعد رحيله عن مانشستر سيتي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
والد زيزو لـ في الجول: سنرفع الشكوى ضد الزمالك إلى لجنة الاستئناف ثم المحكمة الرياضية الدولية 53 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - الغموض يحيط بمستقبل 7 محترفين مصريين في صيف 2026 ساعة | منتخب مصر
بعد 28 بطولة.. سعد سمير يعلن اعتزاله ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بحفظ شكوى زيزو ضد النادي ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 كأس العالم - كولينا يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين 4 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس