"محدش ساعدني".. أحمد شديد قناوي يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن أحمد شديد قناوي لاعب الأهلي السابق اعتزال كرة القدم بشكل رسمي.

أحمد شديد قناوي النادي : معتزل

وخاض قناوي العديد من التجارب بالدوري المصري لكن تجربتي الأهلي والمصري كانا الأبرز.

وكشف قناوي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك عن قرار اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب قناوي عبر حسابه: "أنا أكثر شخص وقف بجانب نفسه في مشواري الكروي. "محدش ساعدني" للوصول إلى ما حققته من أرقام وإنجازات، سواء في عدد المباريات أو البطولات، وأنا فخور جدا بكل ما وصلت إليه بمجهودي، لأن ذلك ليس بالأمر السهل".

وأضاف "طوال مسيرتي، لم يحصل أن منحني مدرب فرصة بالمجاملة أو بالواسطة، ولم أطلب ذلك يوما، لأنني لم أحب هذا الطريق ولم أعتد عليه. للأسف، أصبحت كرة القدم الآن تسير في أحيان كثيرة بالواسطة والمجاملات".

وتابع "شكرا لكرة القدم... القرار صعب جدا، لكن حان الوقت لأعلن اعتزالي اللعب. حبي لكرة القدم كان وسيظل كبيرا، وكل من لعب معي يعرف ذلك. احترمت مسيرتي حتى آخر لحظة، ولم أبخل بنقطة عرق مع أي ناد ارتديت قميصه".

وواصل "أتشرف بأنني مثلت النادي الأهلي، والمصري، وطلائع الجيش، وأسوان، والإنتاج الحربي، وحرس الحدود، ولافيينا".

وأكمل "الحمد لله، توجت بـ21 بطولة، وخضت أكثر من 500 مباراة في الدوري، وحققت أعلى عدد من التمريرات الحاسمة، كما خضت 123 مباراة متتالية، معادلا الرقم التاريخي للأسطورة حسن الشاذلي، وهو إنجاز جاء بعد سنوات طويلة من التعب والتضحية".

وأضاف "أغلى ما خرجت به من كرة القدم هو احترام الناس، وهذا وحده يكفيني. شكرا لكل المدربين، ولكل الأندية التي تشرفت بالدفاع عن ألوانها، ولكل من ساندني طوال رحلتي".

وكشف "والآن أبدأ تحديا جديدا في عالم التدريب، بالانضمام إلى الجهاز الفني لنادي بروكسي في دوري المحترفين، تحت قيادة المدير الفني محمد حامد".

وأتم "أسأل الله التوفيق فيما هو قادم، وأن أكون على قدر المسؤولية كما كنت دائما داخل الملعب".

ولعب شديد قناوي لأندية الأهلي، والمصري، وطلائع الجيش، وأسوان، والإنتاج الحربي، وحرس الحدود، ولافيينا.