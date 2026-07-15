سكاي: إنتر يدخل سباق ضم جون ستونز بعد رحيله عن مانشستر سيتي

دخل إنتر الإيطالي قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي جون ستونز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

جون ستونز النادي : مانشستر سيتي إنتر

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن إدارة النيراتزوري تتابع موقف صاحب الـ32 عاما عن كثب، في ظل سعي النادي لتدعيم خط الدفاع بعناصر تمتلك الخبرة على أعلى المستويات الأوروبية، خاصة مع مشاركة الفريق في أكثر من بطولة خلال الموسم الجديد.

وأصبح ستونز متاحا للانتقال مجانا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، وهو ما جعله هدفا لعدد من الأندية الأوروبية الراغبة في استغلال فرصة التعاقد مع أحد أبرز المدافعين الإنجليز في العقد الأخير دون دفع مقابل انتقال.

ويمتلك الدولي الإنجليزي سجلا حافلا مع مانشستر سيتي، إذ كان أحد الركائز الأساسية في حقبة المدرب بيب جوارديولا، وساهم في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية.

ويتميز ستونز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء في قلب الدفاع أو كلاعب وسط دفاعي، وهو الأمر الذي قد يمنح مدرب إنتر حلولا تكتيكية متعددة خلال الموسم المقبل.

ويرى مسؤولو النادي الإيطالي أن خبرات اللاعب الكبيرة على المستوى الدولي مع منتخب إنجلترا، إضافة إلى خبرته الطويلة في المنافسات الأوروبية، قد تمثل إضافة مهمة للفريق الذي يطمح للعودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي والذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا.

ولم يحسم ستونز وجهته المقبلة حتى الآن، إلا أن دخول إنتر على خط المفاوضات قد يمنح النادي الإيطالي أفضلية مهمة، خاصة مع رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

ويشارك ستونز حاليا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

وتستعد إنجلترا لمواجهة الأرجنتين مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم 2026.