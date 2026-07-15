والد زيزو لـ في الجول: سنرفع الشكوى ضد الزمالك إلى لجنة الاستئناف ثم المحكمة الرياضية الدولية

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 15:45

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الأهلي - بيراميدز

كشف مصطفى زيزو والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي عن الخطوات التي سيتخذها في أزمته مع الزمالك ناديه السابق.

وقال والد زيزو لـFilGoal.com: "تم اخطارنا رسميا بحفظ شكوى زيزو ضد الزمالك".

وأضاف "سنتقدم بتظلم أمام لجنة الاستئناف تمهيدا لرفع الشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية في إطار البحث عن حقوق اللاعب".

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وأكمل "لا نبحث عن المال ولكن نبحث عن حفظ حقوق زيزو".

وأخطرت لجنة شؤون اللاعبين، الزمالك بحفظ شكوى زيزو لاعب الأهلي ضد القلعة البيضاء.

ويأتي قرار اللجنة بعد دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من الطرفين قبل أن تستقر على حفظها.

وكان زيزو رحل عن الزمالك بعد نهاية تعاقده في صيف 2025 وانضم إلى الأهلي بداية الموسم المنصرم مجانا.

وتقدم زيزو بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.

كما تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو إلى اتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق في آخر فترة له في القلعة البيضاء.

وشارك زيزو مؤخرا مع منتخب مصر في الوصول لدور الـ 16 لكأس العالم 2026.

وشارك زيزو في 4 مباريات مع مصر خلال البطولة.

وشارك زيزو بقميص الأهلي حتى الآن في 32 مباراة خلال موسمه الاول ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 آخرين.

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