كأس العالم - الغموض يحيط بمستقبل 7 محترفين مصريين في صيف 2026

يعيش عدد من المحترفين المصريين في أوروبا والمنطقة العربية فترة حاسمة خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026، في ظل اختلاف أوضاعهم التعاقدية، لكن مع قاسم مشترك يتمثل في غموض مستقبلهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

بين لاعبين انتهت عقودهم رسميا مع أنديتهم وأصبحوا أحرارا في الانتقال إلى أي فريق، وآخرين ما زالت عقودهم سارية لكن مستقبلهم لا يزال غير محسوم، يترقب الشارع الرياضي المصري وجهات جديدة لسبعة من أبرز المحترفين.

ويتصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قائمة اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم بنهاية موسم 2025-2026، بعدما أسدل الستار على مشواره مع ليفربول عقب 9 سنوات حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

ورغم ارتباط اسمه بالعديد من الأندية في أوروبا وأمريكا ومنطقة الخليج، فإن وجهته المقبلة لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن، ليظل مستقبل النجم البالغ من العمر 34 عاما أحد أبرز ملفات الميركاتو الصيفي.

ويأتي محمد النني - 34 عاما - ضمن القائمة ذاتها، بعدما انتهى عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي، ليصبح لاعبا حرا.

ويملك لاعب الوسط عدة خيارات لمواصلة مسيرته، سواء بالاستمرار في الدوري الإماراتي، أو خوض تجربة جديدة في دوري آخر، أو حتى العودة إلى الدوري المصري، إلا أن أيا من هذه السيناريوهات لم يتحول إلى اتفاق رسمي حتى الآن.

كما انتهى عقد المدافع أحمد حجازي - 35 عاما - مع نادي نيوم السعودي، بعد تجربة ناجحة في الكرة السعودية امتدت لعدة سنوات.

وربما يحظى حجازي باهتمام أكثر من فريق داخل السعودية وخارجها، بينما تبقى وجهته المقبلة محل ترقب في ظل عدم الإعلان عن خطوته التالية.

وينضم أحمد حسن "كوكا" أيضا إلى هذه القائمة من اللاعبين، بعد انتهاء عقده مع نادي الاتفاق السعودي.

ويواصل البالغ من العمر 33 عاما البحث عن محطة جديدة تمنحه فرصة الاستمرار في الملاعب أو خوض تجربة مختلفة، خاصة أنه يمتلك خبرة كبيرة اكتسبها من اللعب في البرتغال واليونان وتركيا وفرنسا.

وفي المقابل، يختلف وضع الثلاثي عمر فايد ومصطفى محمد وهيثم حسن، إذ لا تزال عقودهم مستمرة مع أنديتهم، لكن مستقبلهم لا يقل غموضا عن الرباعي السابق.

فبالنسبة لعمر فايد، لا يزال المدافع البالغ من العمر 23 عاما مرتبطا بعقد مع فنربخشة التركي حتى صيف 2027، إلا أن موقفه من الاستمرار مع الفريق لم يتضح بصورة نهائية.

وذلك في ظل الحديث عن إمكانية خروجه على سبيل الإعارة مجددا أو الانتقال إلى فريق يمنحه فرصة أكبر للمشاركة، وهو ما يجعل مستقبله مفتوحا على أكثر من احتمال، خاصة وأنه يخوض فترة الإعداد مع الفريق التركي.

أما مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، فما زال مرتبطًا بعقد مع ناديه حتى صيف 2027، لكنه أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية، علما بأن ناديه هبط للدرجة الثانية.

فالمهاجم البالغ من العمر 28 عاما لم ينضم لصفوف فريقه منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد رغم غيابه عن المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

مدرب نانت: لم أر من قبل شيئا مثل غياب مصطفى محمد عن التدريبات حتى الآن

ولا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة لهيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، الذي يواصل الارتباط بعقد مع ناديه حتى صيف 2027، لكنه أصبح محل اهتمام عدة أندية بعد المستويات التي قدمها في كأس العالم.

كما أن هبوط ناديه لدوري الدرجة الثانية سيفتح الباب أمام احتمالات انتقال هيثم - 24 عاما - إلى تجربة جديدة هذا الصيف، سواء داخل الدوري الإسباني أو خارجه.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة حسم وجهات هؤلاء اللاعبين، سواء عبر توقيع عقود جديدة، أو الاستمرار مع أنديتهم الحالية، أو خوض تحديات مختلفة في دوريات جديدة، وهو ما سيحدد ملامح خريطة المحترفين المصريين قبل انطلاق موسم 2026-2027.