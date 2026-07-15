بعد 28 بطولة.. سعد سمير يعلن اعتزاله

أعلن سعد سمير لاعب سيراميكا كليوباترا اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

سعد سمير النادي : معتزل

وقضى سعد سمير معظم مسيرته بصفوف النادي الأهلي.

وأعلن سعد سمير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، عن قرار اعتزاله بشكل رسمي.

وتوج سعد سمير بـ 26 بطولة مع الأهلي خلال مسيرة امتدت 14 عاما.

كما فاز بلقبين لكأس رابطة الأندية بقميص نادي سيراميكا كليوباترا.

ولعب سعد سمير لأندية طلائع الجيش والأهلي والمقاولون العرب والمصري وسيراميكا كليوباترا.

كما شارك مع منتخب الشباب في كأس العالم التي أقيمت في القاهرة 2009.

وخاض سعد سمير 10 مباريات دولية بقميص الفريق الأول لمنتخب مصر.