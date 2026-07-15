اتحاد الكرة يخطر الزمالك بحفظ شكوى زيزو ضد النادي

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 15:14

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الأهلي

تلقى نادي الزمالك إخطارا من لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بحفظ شكوى أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي ضد النادي.

وأخطرت لجنة شؤون اللاعبين، الزمالك بحفظ شكوى زيزو لاعب الأهلي ضد القلعة البيضاء.

ويأتي قرار اللجنة بعد دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من الطرفين قبل أن تستقر على حفظها.

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وكان زيزو رحل عن الزمالك بعد نهاية تعاقده في صيف 2025 وانضم إلى الأهلي بداية الموسم المنصرم مجانا.

وتقدم زيزو بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.

كما تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو إلى اتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق في آخر فترة له في القلعة البيضاء.

وشارك زيزو مؤخرا مع منتخب مصر في الوصول لدور الـ 16 لكأس العالم 2026.

وشارك زيزو في 4 مباريات مع مصر خلال البطولة.

وشارك زيزو بقميص الأهلي حتى الآن في 32 مباراة خلال موسمه الاول ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 آخرين.

الأهلي الزمالك اتحاد الكرة أحمد سيد زيزو
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