كأس العالم - منتخب هايتي يعلن إقالة مدربه مينيه

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 14:59

كتب : FilGoal

منتخب هايتي

أعلن اتحاد هايتي لكرة القدم إقالة الفرنسي سيباستيان مينيه مدرب المنتخب.

وأوضح أنه توصل لاتفاق لإنهاء تعاقده مع مينيه بالتراضي.

وذلك بعدما قاد منتخب هايتي للمشاركة الأولى في كأس العالم منذ نسخة 1974.

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وقاد البالغ من العمر 53 عاما منتخب هايتي منذ 2024.

وخرج منتخب هايتي في مرحلة المجموعات بعدما خسر مبارياته الثلاثة.

وسقط في المباراة الأولى أمام اسكتلندا بهدف دون مقابل.

وخسر أمام البرازيل بثلاثية نظيفة.

قبل أن ينهزم أمام المغرب بنتيجة 2-4.

كأس العالم هايتي
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