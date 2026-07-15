"ظهري لم يعد يتحمل".. الكشف عما قاله ساليبا وقت إصابته أمام إسبانيا

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 14:58

كتب : FilGoal

إصابة ويليام ساليبا

تلقى أرسنال دفعة مقلقة خلال مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما اضطر مدافعه ولاعب الديوك ويليام ساليبا إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول بسبب تجدد معاناته من إصابة في الظهر.

وخسرت فرنسا أمام إسبانيا بنتيجة 2-0، لكن القلق الأكبر بالنسبة لجماهير أرسنال جاء بعد الإصابة التي تعرض لها ساليبا، والتي بدت امتدادًا للمشكلة التي لازمته طوال البطولة.

وسقط المدافع الفرنسي في الدقيقة 29 دون احتكاك قوي، قبل أن يطلب المساعدة الطبية مباشرة ويجلس على أرضية الملعب في انتظار العلاج.

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وكشف الصحفي الفرنسي جوليان لورينس أن الكاميرات التقطت ساليبا وهو يقول لزملائه: "ظهري.. ظهري لم يعد يحتمل."، في إشارة إلى شعوره بعدم القدرة على مواصلة اللقاء.

ولم يتمكن مدافع أرسنال من استكمال المباراة، ليغادر الملعب بصعوبة برفقة اثنين من أفراد الجهاز الطبي، ويحل ماكسنس لاكروا، مدافع كريستال بالاس، بديلًا له.

وكان ساليبا قد اعترف في وقت سابق خلال كأس العالم بأنه لعب لعدة أشهر وهو يعاني من آلام متكررة في الظهر، نتيجة ضغط المباريات مع أرسنال في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كما غاب عن المباراة الأخيرة لفرنسا في دور المجموعات أمام النرويج لمنح الإصابة فرصة للتعافي، قبل أن يعود للمشاركة في الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة، في وقت يترقب فيه أرسنال نتائجها بقلق، خاصة أن ساليبا يُعد أحد أهم عناصر المدرب ميكيل أرتيتا، إلى جانب شريكه في قلب الدفاع جابرييل.

ولا تقتصر المخاوف على الإصابة الأخيرة فقط، بل تمتد إلى استمرار المشكلة نفسها منذ عدة أشهر، وهو ما يزيد من احتمالية تأثر جاهزيته قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومع اقتراب بداية حملة أرسنال للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أكثر من شهر بقليل، يأمل الجهاز الفني أن تكون الإصابة مجرد انتكاسة بسيطة، لا إصابة طويلة الأمد.

وبعد موسم شاق خاض خلاله أكثر من 50 مباراة، يبدو أن ساليبا في حاجة ماسة إلى فترة راحة كاملة قبل بدء تحديات الموسم المقبل.

أرسنال كأس العالم فرنسا ويليام ساليبا
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