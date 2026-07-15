ليفربول يؤجل مفاوضات تجديد عقد ماك أليستر

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 14:26

كتب : FilGoal

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول - فولام

لا يزال ليفربول يؤجل فتح باب المفاوضات مع لاعب وسطه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بشأن تجديد عقده، رغم استمرار عقده الحالي مع النادي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن ماك أليستر لم يدخل حتى الآن في أي مفاوضات مع ليفربول لتجديد عقده، رغم تبقي عامين على نهاية عقده الحالي.

ويتواجد ماك أليستر حاليًا مع منتخب الأرجنتين المشارك في كأس العالم 2026، ومن المتوقع أن يبدأ أساسيًا في مواجهة إنجلترا بالدور نصف النهائي.

أخبار متعلقة:
أثليتك: تشيلسي يدرس بيع إيمانويل إيميجا قبل خوضه أول مباراة مع الفريق الرياضية: مالكوم قد يستمر مع الهلال

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى ليفربول قادمًا من برايتون في صيف 2023 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول للمدرب آرني سلوت، قبل أن يتراجع مستواه بصورة ملحوظة خلال الموسم الماضي.

ورغم كثرة التكهنات بشأن مستقبله، فإن التوقعات تشير إلى استمراره مع ليفربول تحت قيادة المدرب الجديد أندوني إيراولا في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن اللاعب لا يجري أيضًا أي محادثات مع أندية أخرى بشأن انتقال محتمل، رغم ارتباط اسمه في أكثر من مناسبة بالانتقال إلى ريال مدريد، دون أن تتحول تلك الاهتمامات إلى مفاوضات رسمية.

ويثير موقف ماك أليستر علامات استفهام، خاصة أن زميله دومينيك سوبوسلاي، الذي ينتهي عقده أيضًا في عام 2028، دخل بالفعل في مفاوضات لتجديد عقده، بينما وقع ريان جرافينبيرخ عقدًا جديدًا مع النادي خلال شهر مايو الماضي.

وفي الوقت نفسه، يحيط الغموض بمستقبل كورتس جونز، في ظل اهتمام إنتر بضمه، بعدما رفض ليفربول مؤخرًا العرض الثالث المقدم من النادي الإيطالي.

وقد يفضل ليفربول الانتظار لمتابعة مستوى ماك أليستر تحت قيادة إيراولا خلال الموسم الجديد، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله وتجديد عقده.

ليفربول ماك أليستر الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أثليتك: تشيلسي يدرس بيع إيمانويل إيميجا قبل خوضه أول مباراة مع الفريق بي بي سي: أرسنال يجهز عرضه لضم بديل تروسارد "للفوز بأكبر الألقاب".. مانشستر يونايتد يعلن ضم تيليمانس ألونسو: أريد استمرار إنزو مع تشيلسي ألونسو: نيكولاس جاكسون ضمن خطط تشيلسي في الموسم المقبل بعد موسم مع تشيلسي.. مانشستر يونايتد يضم أندري سانتوس إندبندنت: "بيرتا كلمة السر".. أرسنال يستهدف التعاقد مع ألفاريز مؤتمر إيراولا: أريد فريقا يفخر به جمهور ليفربول.. ولن أغير هويتي
أخر الأخبار
خبر في الجول - العراقي كوركيس يجري الكشف الطبي في سيراميكا 3 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول يؤجل مفاوضات تجديد عقد ماك أليستر 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: تشيلسي يدرس بيع إيمانويل إيميجا قبل خوضه أول مباراة مع الفريق 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيبسيكو مصر تحتفل بانضمام أول دفعة من "بيبسي ستارز" إلى أكاديمية رايت تو دريم 29 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: مالكوم قد يستمر مع الهلال 38 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع حسن علي بشأن تجديد تعاقده 45 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ميلان يقترب من تجديد عقد مودريتش 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
بي بي سي: أرسنال يجهز عرضه لضم بديل تروسارد 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 كأس العالم - كولينا يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين 4 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس