ليفربول يؤجل مفاوضات تجديد عقد ماك أليستر

لا يزال ليفربول يؤجل فتح باب المفاوضات مع لاعب وسطه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بشأن تجديد عقده، رغم استمرار عقده الحالي مع النادي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن ماك أليستر لم يدخل حتى الآن في أي مفاوضات مع ليفربول لتجديد عقده، رغم تبقي عامين على نهاية عقده الحالي.

ويتواجد ماك أليستر حاليًا مع منتخب الأرجنتين المشارك في كأس العالم 2026، ومن المتوقع أن يبدأ أساسيًا في مواجهة إنجلترا بالدور نصف النهائي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى ليفربول قادمًا من برايتون في صيف 2023 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول للمدرب آرني سلوت، قبل أن يتراجع مستواه بصورة ملحوظة خلال الموسم الماضي.

ورغم كثرة التكهنات بشأن مستقبله، فإن التوقعات تشير إلى استمراره مع ليفربول تحت قيادة المدرب الجديد أندوني إيراولا في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن اللاعب لا يجري أيضًا أي محادثات مع أندية أخرى بشأن انتقال محتمل، رغم ارتباط اسمه في أكثر من مناسبة بالانتقال إلى ريال مدريد، دون أن تتحول تلك الاهتمامات إلى مفاوضات رسمية.

ويثير موقف ماك أليستر علامات استفهام، خاصة أن زميله دومينيك سوبوسلاي، الذي ينتهي عقده أيضًا في عام 2028، دخل بالفعل في مفاوضات لتجديد عقده، بينما وقع ريان جرافينبيرخ عقدًا جديدًا مع النادي خلال شهر مايو الماضي.

وفي الوقت نفسه، يحيط الغموض بمستقبل كورتس جونز، في ظل اهتمام إنتر بضمه، بعدما رفض ليفربول مؤخرًا العرض الثالث المقدم من النادي الإيطالي.

وقد يفضل ليفربول الانتظار لمتابعة مستوى ماك أليستر تحت قيادة إيراولا خلال الموسم الجديد، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله وتجديد عقده.