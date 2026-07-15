أثليتك: تشيلسي يدرس بيع إيمانويل إيميجا قبل خوضه أول مباراة مع الفريق

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 14:13

كتب : FilGoal

إيمانويل إيميجا

يدرس نادي تشيلسي إمكانية الاستغناء عن مهاجمه الهولندي إيمانويل إيميجا، رغم انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق مطلع الشهر الجاري.

وكان تشيلسي قد أعلن في سبتمبر الماضي توصله إلى اتفاق مسبق للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا قادمًا من ستراسبورج الفرنسي، قبل أن يبدأ أولى حصصه التدريبية مع الفريق في مركز كوبهام الأسبوع الماضي مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووفقًا للصحفي سايمون جونسون من ذا أثليتك، لم يحسم تشيلسي بعد هوية المهاجم الذي سيغادر الفريق هذا الصيف، لكن النادي يدرس المفاضلة بين نيكولاس جاكسون وليام ديلاب وإيمانويل إيميجا، مع توقع رحيل لاعب واحد منهم.

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ويبدو أن جاكسون هو الأقرب للبقاء، بعدما عاد إلى تدريبات الفريق عقب انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونيخ، الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

في المقابل، يظل كل من ديلاب وإيميجا الأكثر عرضة للرحيل.

وكان ديلاب قد انضم إلى تشيلسي قادمًا من إيبسويتش تاون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يسجل سوى هدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 28 مباراة بدأها أساسيًا، وهو ما اعتُبر حصيلة مخيبة للآمال.

كما أن اعتماد المدرب على جواو بيدرو كمهاجم أول يزيد من صعوبة فرص بقية المهاجمين في المشاركة، وهو ما يضع مستقبل إيميجا مع الفريق محل شك.

وعانى المهاجم الهولندي من سلسلة إصابات خلال الموسم الماضي مع ستراسبورج، إذ شارك في 10 مباريات فقط، بعدما تعرض لإصابة في الفخذ خلال ديسمبر أبعدته لمدة شهرين، قبل أن تتجدد الإصابة عند عودته للتدريبات.

كما غاب عن نهاية الموسم بسبب إصابة عضلية، ليفتقده ستراسبورج في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام رايو فاييكانو، بعدما سجل 4 أهداف في 7 مباريات خلال مشوار الفريق في البطولة.

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