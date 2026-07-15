الرياضية: مالكوم قد يستمر مع الهلال

يتقدم البرازيلي مالكوم فيليبي جناح الهلال القائمة المغادرة إلى المعسكر الإعدادي في النمسا يوم الأربعاء وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وضمت القائمة المغادرة إلى جانب مالكوم اللاعبين الأجانب جميعهم في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل إلى الهلال يناير الماضي.

وأوضح التقرير أن الجناح البرازيلي قد يكمل مسيرته في الأزرق العاصمي بالموسم الرياضي الجديد في حال لم تصل عروض مناسبة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت جريدة اليوم السعودية قد ذكرت قبل أيام أن إدارة نادي الهلال استقرت على رحيل البرازيلي مالكوم فيليب، وعدم استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الموسم القادم.

وانتقل مالكوم إلى الهلال صيف 2023 قادمًا من زينت الروسي ولعب مع الأزرق 138 مباراة سجل خلالها 46 هدفًا وقدم 41 تمريرة حاسمة.

ويتنافس فنربخشة التركي والسد القطري على ضم البرازيلي مالكوم لاعب الهلال السعودي، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وأشار التقرير إلى أن النادي السعودي يدرس العرضين في ظل انتهاء عقد لاعب برشلونة السابق بنهاية الموسم المقبل.

وساهم مالكوم في تحقيق الهلال لـ 5 ألقاب محلية خلال 3 مواسم بواقع لقب للدوري السعودي و2 لكأس السوبر المحلي، و2 كأس خادم الحرمين.

وخاض البرازيلي البالغ 29 عاما 138 مباراة في جميع المسابقات وسجل 46 هدفا وصنع 41.

يأتي ذلك في الوقت الذي أًصبح فيه مواطنه ماركوس ليوناردو على أعتاب الانتقال لصفوف أياكس الهولندي.

وسبق أن أشارت بعض التقارير إلى أن الهلال السعودي يعمل على إجراء عدة تغييرات في قائمة اللاعبين الأجانب استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي.