خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع حسن علي بشأن تجديد تعاقده

أتم النادي المصري اتفاقه مع حسن علي لاعب الفريق على تجديد تعاقده.

حسن علي النادي : المصري المصري

وانتهى تعاقد المصري مع حسن علي بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري أتم اتفاقه مع حسن علي، بشأن تجديد تعاقده لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ويلعب حسن علي في صفوف الفريق الأول للمصري منذ صيف 2019 بعد تصعيده من قطاع الناشئين.

ولعب صاحب الـ28 عاما 209 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات مع المصري.

وساهم حسن علي في التتويج مع النادي المصري بلقب بطولة كاس الرابطة في الموسم المنصرم.