سكاي: ميلان يقترب من تجديد عقد مودريتش

اقترب لوكا مودريتش من الاستمرار لموسم إضافي مع ميلان وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

لوكا مودريتش النادي : ميلان كرواتيا

وبحسب سكاي، فإن المفاوضات بين الطرفين شهدت تقدمًا كبيرًا، ولم يتبق سوى الموافقة النهائية من اللاعب عقب انتهاء إجازته الصيفية، تمهيدًا لانضمامه إلى بعثة الفريق في جولته التحضيرية بأستراليا التي تنطلق في 26 يوليو الجاري.

وكان ميلان قد كثف محاولاته للإبقاء على صاحب الـ40 عاما عقب نهاية الموسم الماضي، خاصة بعد خسارة الفريق أمام كالياري في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي يوم 24 مايو.

ولم يغلق مودريتش الباب أمام فكرة الاستمرار مع الروسونيري، إذ يشعر اللاعب وعائلته بالاستقرار في مدينة ميلانو، بينما يشارك أبناؤه بالفعل في فرق الناشئين بالنادي.

ويسعى قائد منتخب كرواتيا لإنهاء مسيرته الكروية بأفضل صورة ممكنة، بعدما اعتبر أن نهاية الموسم الماضي لم تكن على مستوى تطلعاته.

وباتت جميع الأطراف قريبة من التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي باستمرار مودريتش بقميص ميلان لموسم إضافي، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وكان مودريتش قد شارك مع كرواتيا في كأس العالم 2026.

وخرجت كرواتيا من دور الـ 32 بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وانضم مودريتش لميلان في بداية الموسم الماضي بصفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وشارك مودريتش في 37 مباراة بقميص ميلان وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.