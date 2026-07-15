كأس العالم - رومانو: زيدان سيوقع عقود تدريب فرنسا بعد نهاية البطولة

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 13:40

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

اقترب زين الدين زيدان من تولي مهمة تدريب منتخب فرنسا خلفا لديديه ديشامب.

وودعت فرنسا منافسات كأس العالم 2026 بالخسارة من إسبانيا 2-0 بنصف النهائي.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتزم توقيع جميع العقود الرسمية مع زين الدين زيدان عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

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وأوضح أن زيدان رفض التفكير في أي عرض آخر خلال الأشهر الثمانية الماضية، إذ كان تركيزه منصبا بالكامل على تولي تدريب منتخب فرنسا.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز بهدفين نظيفين أمام فرنسا، في مباراة أدارها الحكم السلفادوري إيفان بارتون.

ويلتقي منتخب فرنسا أمام الخاسر من إنجلترا والأرجنتين، في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

أما زيدان فقاد ريال مدريد كاستيا، ومساعدا لريال مدريد، قبل أن يتولى المسؤولية كرجل أول في فترتين.

وتوج زيدان بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكل من الدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني.

كما فاز زيدان بجائزة أفضل مدرب في العالم مرتين.

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