كأس العالم – توخيل: لا أشعر بالتعب لتدريب إنجلترا.. وسنواجه الأرجنتين بكل قوة

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنه لا يشعر بعبء قيادة الإنجليز نحو التتويج بكأس العالم، مشددًا على جاهزية لاعبيه لخوض مواجهة الأرجنتين في نصف النهائي.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن هذا هو الهدف الأساسي من كأس العالم، أن يمنح البلد والجماهير الحماس والطاقة، وأن يجعل الناس ينسون همومهم، ويمنحهم 90 أو 120 دقيقة من السعادة، وأن يشعروا بالوحدة من خلال المنتخب الذي يمثلهم. هناك الكثير مما يدعو للفخر في هذا المنتخب الإنجليزي، ويسعدني أن الجماهير تشعر بذلك".

وعن شعوره بعبء قيادة إنجلترا نحو اللقب رد قائلا: "عبء؟ لا، لا أشعر بأي عبء. بالطبع هناك توتر، وسأكون متوترًا، وهذا أمر طبيعي. لكنني لا أشعر بالضغط. أكثر ما يعجبني خلال الأيام الأخيرة هو أن اللاعبين يتمتعون بروح تنافسية كبيرة، وهم متحمسون جدًا ويتطلعون لخوض هذه المباراة."

وأضاف "قميصا المنتخبين يحملان تاريخًا كبيرًا، والمباريات بينهما دائمًا أيقونية، وكذلك اللحظات التي شهدتها هذه المواجهات. الجميع يتعرف فورًا على هذا القميص وعلى هؤلاء اللاعبين، وهذه هي روعة هذه المباراة وقيمتها. لكن بالنسبة لي، لا أشعر بأنها عبء، بل مجرد توتر طبيعي يرافق مثل هذه المناسبات."

وعن الضغوط خلال أول بطولة كبرى له مع منتخب وطني أوضح "هذه البطولة كانت مرهقة بالفعل. أحاول ممارسة الرياضة صباحًا، وأحيانًا أركب الدراجة. يكفي أن تقضي 15 دقيقة في موقف سيارات وأنت تحمل آيس كريم، فتشعر وكأن عمرك 15 عامًا وليس 50. أحيانًا تحتاج فقط إلى الاستمتاع بأمسية صيفية هادئة لبضع دقائق حتى تستعيد طاقتك."

وأكمل "إذا كان ممكنًا، فمن الأفضل أن نلعب بعقول هادئة، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيكون سهلًا، حتى بالنسبة لي. الوضع المثالي هو أن تلعب بعقل هادئ وقلب مشتعل بالحماس، لكنني أتوقع مباراة مليئة بالمشاعر، وهذا طبيعي بالنظر إلى طبيعة المنتخبين."

وأشار "الأرجنتين منتخب عاطفي ومتلاحم، ونحن أيضًا فريق تنافسي للغاية. إذا كانوا يمتلكون شخصية قوية، فنحن أيضًا نمتلكها، وقد أثبتنا ذلك خلال مباريات البطولة. هذه مواجهة كبيرة، ونحن مستعدون لها."

وأكمل "أتوقع مباراة قوية بدنيًا ومليئة بالمشاعر، والظروف ستكون مثالية. الأرجنتين فريق متكامل، يلعب مع مدربه منذ سنوات ويملك خبرة كبيرة في البطولات، وهذا واضح."

واستطرد "أعتقد أننا قادرون على مجاراة قوتهم البدنية، وربما نتفوق عليهم في هذا الجانب. ستكون مباراة تُحسم بالتفاصيل وتقلبات الأداء، وأتوقع أن تتغير السيطرة أكثر من مرة."

وأتم تصريحاته "الأرجنتين قوية جدًا في الاستحواذ وفي الثلث الهجومي، وتملك العديد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، بالإضافة إلى ليونيل ميسي الذي يجد الحلول عندما يعجز الجميع عن ذلك. لكن لدينا أيضًا أسلحتنا لإيذائهم، ويجب أن نتمسك بالتركيز ونقدم مباراة متكاملة طوال أكثر من 90 دقيقة."