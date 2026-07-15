رومانو: أياكس أتم اتفاقه مع برشلونة للتعاقد مع تير شتيجن

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 12:04

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

أتم أياكس أمستردام اتفاقه مع برشلونة على ضم حارس مرماه مارك أندري تير شتيجن وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وأشار رومانو إلى أن أياكس توصل لاتفاق يقضي بانضمام الحارس الألماني للفريق الهولندي على سبيل الإعارة.

وحصل اللاعب على الضوء الأخضر من برشلونة للتوقيع مع أياكس.

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ويمتد عقد الحارس الألماني مع برشلونة حتى عام 2028، بينما ينتظر الطرفان حسم ملف الضرائب، خاصة أن الاتفاق يتضمن تحمل برشلونة الجزء الأكبر من راتب اللاعب، مع وجود متغيرات مرتبطة بعدد مشاركاته.

ومن المنتظر أن يواجه أياكس فريقي بوخوم وأولمبياكوس وديا، قبل خوض أولى مبارياته في دوري المؤتمر الأوروبي يوم 23 يوليو، وهو ما يزيد من رغبته في ضم الحارس سريعا.

في المقابل، يستعد تير شتيجن للتواجد في مقر تدريبات برشلونة للخضوع للفحوصات الطبية، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال فترة إعارته السابقة إلى جيرونا في يناير الماضي، والتي أبعدته عن كأس العالم.

ولعب الحارس الألماني في جيرونا معارا الموسم المنصرم قبل الإصابة التي أنهت موسمه.

وهبط جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية.

وانتقل المدرب الإسباني ميجيل أنخيل سانشيز مونيوز (ميشيل) من جيرونا لتدريب أياكس في الموسم الجديد.

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 34 عاما مع برشلونة حتى 2028.

ويحصل تير شتيجن على راتب سنوي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.

ويعتمد برشلونة على جوان جارسيا كحارس أساسي بعد ضمه في الصيف الماضي قادما من الغريم في المدينة إسبانيول.

بينما يجلس البولندي فويتشيك تشيزني على مقاعد البدلاء دائما.

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