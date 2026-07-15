عبد الواحد: لا خلاف على اختيار عبد المنعم.. وشحاتة وإسماعيل ضمن حساباتنا

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 12:02

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - مصر - إيران

أوضح محمد عبد الواحد المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، سبب استدعاء محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي في كأس العالم.

وشارك محمد عبد المنعم مع منتخب مصر في كأس العالم رغم غيابه الموسم المنصرم عن المشاركة مع ناديه الفرنسي بسبب عدم الجاهزية.

وقال محمد عبد الواحد عبر أون سبورت: "لم يكن هناك أي خلاف بشأن اختيار محمد عبد المنعم. حسام حسن لا ينظر إلى ما إذا كان اللاعب ينتمي للأهلي أو الزمالك، وأنا أشهد بذلك أمام الله. كل ما يشغله هو المستوى الفني. صحيح أن عبد المنعم تأثر فنيا بسبب عدم المشاركة، لكنه يظل مدافعا من مستوى مختلف".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - موزاييك: معين الشعباني يقترب من تدريب منتخب تونس كأس العالم - سكالوني: من الصعب الوصول لنصف النهائي بدون معاناة.. وهذه مجرد مباراة كأس العالم - محمد عبد الواحد يكشف أسباب الإصرار على ضم حمزة عبد الكريم كأس العالم - مواعيد مباريات اليوم 15 يوليو.. قمة إنجلترا ضد الأرجنتين

وأضاف "اعتمدنا على حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع لأنه يمتلك القدرة على بناء اللعب من الخلف، وكنا بحاجة إلى لاعب يبدأ الهجمة بشكل جيد. وبنفس الفكرة اعتمدنا على مصطفى شوبير، لأنه يجيد اللعب بقدميه ويتميز في بناء اللعب من الخلف".

وأتم تصريحاته "محمد إسماعيل ومحمد شحاتة لاعبان مهمان بالنسبة لنا، وما زالا ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، لكننا كنا ملتزمين بعدد محدد من اللاعبين في القائمة".

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.

محمد عبد المنعم منتخب مصر
نرشح لكم
كأس العالم - مبابي: أشعر بخيبة أمل.. واللعب أمام إسبانيا في هذه الوضعية صعب للغاية كأس العالم – توخيل: لا أشعر بالتعب لتدريب إنجلترا.. وسنواجه الأرجنتين بكل قوة كأس العالم - موزاييك: معين الشعباني يقترب من تدريب منتخب تونس كأس العالم - ريان شرقي: خسرنا أمام أنفسنا وليس من إسبانيا كأس العالم - سكالوني: من الصعب الوصول لنصف النهائي بدون معاناة.. وهذه مجرد مباراة كأس العالم - محمد عبد الواحد يكشف أسباب الإصرار على ضم حمزة عبد الكريم طبيب منتخب مصر: صلاح تعامل مع إصابته بذكاء.. وحسام حسن وقف ضد رغبة عاشور كأس العالم - مواعيد مباريات اليوم 15 يوليو.. قمة إنجلترا ضد الأرجنتين
أخر الأخبار
كأس العالم - مبابي: أشعر بخيبة أمل.. واللعب أمام إسبانيا في هذه الوضعية صعب للغاية 24 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – توخيل: لا أشعر بالتعب لتدريب إنجلترا.. وسنواجه الأرجنتين بكل قوة 33 دقيقة | في المونديال
رومانو: أياكس أتم اتفاقه مع برشلونة للتعاقد مع تير شتيجن 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الواحد: لا خلاف على اختيار عبد المنعم.. وشحاتة وإسماعيل ضمن حساباتنا 51 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - موزاييك: معين الشعباني يقترب من تدريب منتخب تونس 53 دقيقة | في المونديال
الرياضية: أهلي جدة والقادسية ينافسان اتحاد جدة على ضم جناح الاتفاق ساعة | سعودي في الجول
كأس العالم - ربيعة ضمن قائمة العين في المعسكر الإعدادي ساعة | الوطن العربي
كأس العالم - ريان شرقي: خسرنا أمام أنفسنا وليس من إسبانيا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 كأس العالم - كولينا يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين 4 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس