عبد الواحد: لا خلاف على اختيار عبد المنعم.. وشحاتة وإسماعيل ضمن حساباتنا

أوضح محمد عبد الواحد المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، سبب استدعاء محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي في كأس العالم.

وشارك محمد عبد المنعم مع منتخب مصر في كأس العالم رغم غيابه الموسم المنصرم عن المشاركة مع ناديه الفرنسي بسبب عدم الجاهزية.

وقال محمد عبد الواحد عبر أون سبورت: "لم يكن هناك أي خلاف بشأن اختيار محمد عبد المنعم. حسام حسن لا ينظر إلى ما إذا كان اللاعب ينتمي للأهلي أو الزمالك، وأنا أشهد بذلك أمام الله. كل ما يشغله هو المستوى الفني. صحيح أن عبد المنعم تأثر فنيا بسبب عدم المشاركة، لكنه يظل مدافعا من مستوى مختلف".

وأضاف "اعتمدنا على حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع لأنه يمتلك القدرة على بناء اللعب من الخلف، وكنا بحاجة إلى لاعب يبدأ الهجمة بشكل جيد. وبنفس الفكرة اعتمدنا على مصطفى شوبير، لأنه يجيد اللعب بقدميه ويتميز في بناء اللعب من الخلف".

وأتم تصريحاته "محمد إسماعيل ومحمد شحاتة لاعبان مهمان بالنسبة لنا، وما زالا ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، لكننا كنا ملتزمين بعدد محدد من اللاعبين في القائمة".

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.