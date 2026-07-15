كأس العالم - موزاييك: معين الشعباني يقترب من تدريب منتخب تونس

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

معين الشعباني

ذكرت إذاعة موزاييك أن المفاوضات بين الاتحاد التونسي لكرة القدم والمدرب معين الشعباني قد تجدٌدت بشأن تولي منصب المدير الفني لنسور قرطاج.

وأضاف التقرير أن الاتحاد التونسي تواصل في وقت سابق بمعين الشعباني لتولي تدريب المنتخب التونسي، غير أنّ علاقته التعاقدية والشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع نادي نهضة بركان جعلت المفاوضات تتعطّل لفترة.

وأشار التقرير إلى أن هناك اتّصالات بين الاتحاد التونسي لكرة القدم ومسؤولين رفيعي المستوى في كرة القدم المغربية جعلت إمكانية تجاوز إشكالية الشرط الجزائي ممكنة.

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وهو ما سيسهّل الاتّفاق مع الشعباني في صورة سير المفاوضات بالشكل المطلوب.

يذكر أن الاتحاد التونسي أقال صبري لموشي من تدريب منتخب تونس بعد الخسارة 5-1 من السويد في الجولة الافتتاحية لكأس العالم.

وبعدها تولى هيرفي رينار تدريب نسور قرطاج في مباراتي اليابان وهولندا، قبل أن يعلن رحيله بنهاية مشوار المونديال.

وأفاد التقرير بأن المحادثات مع الشعباني تدور أساسا حول مدة العقد والأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها.

ومن المرجح ألا تشكل الأمور المادية عائقًا بين الطرفين، في انتظار التوصّل إلى اتّفاق من عدمه بينهما في قادم الأيام.

وتولى الشعباني تدريب المصري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري من قبل.

تونس معين الشعباني
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