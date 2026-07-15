الرياضية: أهلي جدة والقادسية ينافسان اتحاد جدة على ضم جناح الاتفاق

شهدت عملية انتقال خالد الغنام، لاعب فريق الاتفاق إلى نادي اتحاد جدة، تطورات جديدة بعد دخول ناديي القادسية وأهلي جدة على خط المفاوضات، مستغلين عدم حسم النمور للصفقة حتى الآن، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن نادي القادسية أبدى رغبته في الحصول على خدمات الغنام، كما أرسل أهلي جدة استفسارًا إلى نادي الاتفاق عن وضعية اللاعب في ظل عدم حسمها من قبل اتحاد جدة، بعد خروج لاعبه عبد الإله هوساوي من الصفقة التبادلية، فضلًا عن طلب الغنام امتيازات إضافية في مدة العقد والأمور المالية.

وكانت إدارة الاتفاق توصلت إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها في اتحاد جدة، يقضي بانتقال الغنام إلى صفوف الفريق الجداوي مقابل 30 مليون ريال، دفعة واحدة، وتحمل نسبة ناديه السابق النصر، البالغة 25%، أي ما تمثله 11 مليون ريال، إلى جانب إعارة الحارس حامد الشنقيطي إلى الاتفاق مع وجود بند يتيح شراء عقده بشكل نهائي في حال ظهوره بمستويات مميزة خلال الموسم المقبل.

وكشفت التقرير عن أن الغنام أبدى موافقته المبدئية على فكرة الانتقال، إلا أن الاتفاق النهائي بين الطرفين لم يُحسم حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات حول الجوانب المالية، وضمان الحصول على دقائق لعب كافية خلال الموسم.

وتعمل إدارة اتحاد جدة على التوصل إلى اتفاق معه، وحسم شروطه الشخصية، تمهيدًا لإكمال إجراءات الصفقة، قبل دخول الأندية الأخرى.

ويرتبط الغنام - 25 عامًا - بعقد مع الاتفاق يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وشارك الغنام في 20 مباراة مع الاتفاق الموسم الماضي، سجَّل خلالها 13 هدفًا وصنع سبعة أهداف، ليسهم في 20 هدفًا.