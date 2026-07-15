كأس العالم - ربيعة ضمن قائمة العين في المعسكر الإعدادي

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - مصر - أستراليا

يتواجد اسم رامي ربيعة مدافع منتخب مصر ضمن قائمة فريقه العين الإماراتي لمعسكر الإعداد الخارجي.

وأنهى ربيعة مشاركته في كأس العالم 2026 مع منتخب مصر قبل أيام.

ومن المتوقع أن يغيب ربيعة عن الأيام الأولى لفترة الإعداد لحصوله على راحة بعد المشاركة في المونديال.

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وأوضح النادي أن اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كأس العالم سينضمون إلى صفوف الفريق لاحقًا خلال المعسكر.

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ويطير فريق العين إلى المغرب يوم الخميس لبدء معسكراته الخارجية.

ويلعب هناك ضد اتحاد تواركة المغربي وديا يوم 24 يوليو.

بعدها سيطير الفريق إلى إسبانيا يوم 27 من الشهر نفسه.

ويخوض العين 4 مباريات ودية في معسكره بإسبانيا، والذي قد يشهد ظهور الدولي المصري.

المباريات الـ4 ستكون ضد إلتشي الإسباني والدرعية السعودي وتولوز الفرنسي وأوساسونا الإسباني.

وتوج مدافع الأهلي السابق بلقبين مع العين الموسم الماضي، الدوري الإماراتي والكأس.

رامي ربيعة
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