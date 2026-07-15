كأس العالم - ريان شرقي: خسرنا أمام أنفسنا وليس من إسبانيا

عبر ريان شرقي لاعب منتخب فرنسا عن شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة من إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم ومغادرة المونديال.

ريان شرقي النادي : مانشستر سيتي فرنسا

وحقق منتخب إسبانيا الفوز أمام فرنسا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، في نصف النهائي، على ملعب دالاس.

وقال شرقي في تصريحات نقلتها إذاعة راديو مونت كارلو: "حالة لوكاس ديني النفسية؟ ماذا تظنون أنني سأقول لكم؟ إنه كان يبكي وتحدثنا معه أن هذه المواقف تحدث في أي مباراة وهذه هي كرة القدم".

وأضاف "علينا أن ندعمه ونجعله جزءا من الفريق، كنا جميعا متكاتفين وكنا نعلم أن الهدف الثاني سيكون حاسما في المباراة، وما حدث خيبة أمل كبيرة جدا".

وواصل "هل كنت تفضل المشاركة في وقت مبكر من المباراة؟ ما رأيك أنت في ذلك؟".

وأتم "خسرنا أمام أنفسنا، لم نخسر أمام الحكم أو أمام إسبانيا، جميعنا نعلم أننا قوة لا يستهان بها والفريق الوحيد القادر على إقصائنا هو نحن، وهذا ما حدث، لقد هزمنا فنيا وبدنيا".

ويخوض منتخب إسبانيا المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو أمام الفائز من الأرجنتين وإنجلترا.