كأس العالم - سكالوني: من الصعب الوصول لنصف النهائي بدون معاناة.. وهذه مجرد مباراة

يرى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أنه من الصعب أن تصل لنصف نهائي أي بطولة دون معاناة.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إنجلترا مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الإحصائيات تظهر أن الفريق ليس بالسوء الذي تقوله الناس، لتصل إلى تلك المرحلة يجب أن نكون قد قمنا بالأشياء بشكل صحيح، وأنا ممتن للشباب الذين وضعونا ضمن أفضل 4 منتخبات في العالم".

وواصل "فعلنا أشياء كثيرة أحيانا ربما تكون غير كافية ولكن يجب أن نظل فخورين بما حققناه".

وأكمل"من الصعب جدا أن تصل لنصف نهائي أو نهائي بدون معاناة، عليك أن تكون متفوقا بشكل كبير على منافسيك، في الواقع أعتقد أننا في كأس العالم السابقة كنا أفضل بكثير من خصومنا ومع ذلك عانينا، صحيح أننا اعتدنا على مثل هذه المواقف، لكن في كأس العالم يكون تجاوز الصعوبات أمرا حاسما للوصول إلى هذه المراحل".

وتابع "لدينا الكثير من الرغبة والطموح، نحتاج إلى العودة للعب كرة القدم وهو الأمر الذي لطالما كنا أقوياء فيه، نريد أن نرى ضد إنجلترا اللاعبين الذين قادونا لتقديم هذا المستوى الرائع من كرة القدم، أما الباقي فأعتبره أمرا مفروغا منه".

وشدد "ستكون هذه المباراة مختلفة عن الماضية، سنحاول تطوير الجوانب التي لم تكن جيدة، لقد تحدثنا عن الأمر وحللناه، نحن في حالة جيدة وسنواجه فريقا رائعا، وأتمنى أن نحظى بفرصة التأهل".

وأردف "بيلينجهام وهاري كين لاعبان يريد أي مدرب امتلاكهما بلا شك".

وأضاف "حرب جزر فوكلاند؟ إنها مباراة كرة قدم، ماذا يمكننا أن نفعل بشأن ما حدث قبل 40 عاما؟ لا فائدة من ذلك، إنها جزء من تاريخنا وهو تاريخ مؤلم، لكن لا يمكنني الوقوف هنا والقول إنها أكثر من مجرد مباراة، هناك أشخاص عانوا كثيرا لدرجة أنني لا أستطيع أن آتي إلى هنا وأقول غير ذلك، لست هنا لإشعال الموقف أو إضافة المزيد من التوتر، اللاعبون يدركون أنها مباراة في نصف نهائي كأس العالم وهذا في حد ذاته أمر ضخم".

وأتم "من المنطقي كأرجنتينيين أن يكون لدينا ذكريات حول الأحمر، ولكن دعونا لا نخلص الأشياء، كانت هذه أوقات حزينة للجميع، نتذكرها ولكننا سنشتت إذا لم نفكر إنها مجرد مباراة كرة قدم".

وكانت الأرجنتين قد فازت في ربع النهائي على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.