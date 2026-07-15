كأس العالم - محمد عبد الواحد يكشف أسباب الإصرار على ضم حمزة عبد الكريم

كشف محمد عبد الواحد المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، سبب الإصرار على ضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم في نهائيات كأس العالم.

وبات حمزة عبد الكريم أصغر لاعب مصري وعربي يشارك في نهائيات كأس العالم.

وقال محمد عبد الواحد المدرب المساعد لمنتخب مصر عبر أون سبورت: "حسام حسن رأى في حمزة عبد الكريم موهبة مميزة. مجرد وجوده في ناد كبير يمنحه خبرات كبيرة، حتى لو لم يشارك مع الفريق الأول، لأنه يتدرب ويتغذى ويتعامل باحترافية، هذا هو النظام داخل أندية مثل برشلونة وريال مدريد وليفربول".

وأضاف "حمزة لا يزال صغير السن، لكنه يمتلك إمكانات كبيرة. الراحل محمود الجوهري ضم أحمد حسام ميدو للمنتخب وهو في السابعة عشرة من عمره، واليوم نرى لاعبين يشاركون مع برشلونة في هذا السن".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن حمزة عبد الكريم سيكون رأس حربة منتخب مصر في المستقبل، مثلما كان مصطفى محمد المهاجم الأساسي للمنتخب خلال السنوات الماضية".

ويشارك حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر حاليا في فترة الإعداد مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة هانز فليك.

ومن المفترض أن يشارك حمزة عبد الكريم مع رديف برشلونة الموسم المقبل، لكن فرصه في الظهور مع الفريق الأول ليست قليلة.

وتواجد في اليوم الأول 25 لاعبا، ينقسمون بين 10 لاعبين في الفريق الأول و15 لاعبا شابا من الفريق الرديف وفريق الشباب.

وذلك في ظل غياب نجوم الفريق المشاركين في كأس العالم حتى الآن أو الذين حصلوا على فترة راحة عقب المشاركة في المونديال.