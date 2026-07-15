طبيب منتخب مصر: صلاح تعامل مع إصابته بذكاء.. وحسام حسن وقف ضد رغبة عاشور

أثنى محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر على محمد صلاح قائد الفراعنة أثناء فترة إصابته بكأس العالم.

وتعرض صلاح لإصابة عضلية في مباراة إيران وكان مهددا بالغياب عن منتخب مصر في أمام أستراليا في دور الـ32.

محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر عبر إم بي سي مصر 2:"محمد صلاح تعامل بذكاء، ولو تعرض أي لاعب آخر لنفس إصابة صلاح، لما كان قادرا على العودة للمشاركة بعد 6 أيام فقط. صلاح أحد أفضل لاعبي العالم، ومن أول انطلاقة سريعة له شعرت بأنه تعرض للإصابة، فأبلغت حسام حسن على الفور".

وأضاف "بدأنا مباشرة برنامجا علاجيا وتأهيليا مكثفا، تضمن تدريبات خاصة وجلسات في حمام السباحة، ووضعنا خطة التزم صلاح بتنفيذها بدقة شديدة. كان هدفي أن يكون جاهزا لخوض 90 دقيقة أمام أستراليا، لكنه لعب 120 دقيقة كاملة، ثم سدد أيضا ركلة ترجيح".

وكشف "إمام عاشور عندما تعرض للإصابة أمام الأرجنتين كان يريد استكمال المباراة، لكن حسام حسن قال لي: لا تخاطر بأي لاعب، حتى لو كان يشعر بألم بسيط. بصراحة، حسام حسن كان متفهما للغاية، وساعدنا كثيرا في أداء عملنا".

ولم يكمل إمام عاشور مباراة مصر ضد الأرجنتين بعدما تعرض للإصابة وحل حمدي فتحي بدلا منه.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي