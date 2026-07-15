كأس العالم - مواعيد مباريات اليوم 15 يوليو.. قمة إنجلترا ضد الأرجنتين

تستكمل اليوم الأربعاء مباريات كأس العالم بإقامة نصف النهائي الثاني من البطولة.

وفازت إسبانيا على فرنسا 2-0 في نصف النهائي الأول، ليضمن الماتادور مقعدا في النهائي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو والقنوات الناقلة.

كأس العالم 2026

الأرجنتين × إنجلترا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.

ويقوم 4 معلقين مختلفين بالتعليق على اللقاء المرتقب.

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