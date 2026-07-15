كأس العالم - مواعيد مباريات اليوم 15 يوليو.. قمة إنجلترا ضد الأرجنتين
الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 10:44
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم الأربعاء مباريات كأس العالم بإقامة نصف النهائي الثاني من البطولة.
وفازت إسبانيا على فرنسا 2-0 في نصف النهائي الأول، ليضمن الماتادور مقعدا في النهائي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو والقنوات الناقلة.
كأس العالم 2026
الأرجنتين × إنجلترا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.
ويقوم 4 معلقين مختلفين بالتعليق على اللقاء المرتقب.
نرشح لكم
عبد الواحد: لا خلاف على اختيار عبد المنعم.. وشحاتة وإسماعيل ضمن حساباتنا كأس العالم - موزاييك: معين الشعباني يقترب من تدريب منتخب تونس كأس العالم - ريان شرقي: خسرنا أمام أنفسنا وليس من إسبانيا كأس العالم - سكالوني: من الصعب الوصول لنصف النهائي بدون معاناة.. وهذه مجرد مباراة كأس العالم - محمد عبد الواحد يكشف أسباب الإصرار على ضم حمزة عبد الكريم طبيب منتخب مصر: صلاح تعامل مع إصابته بذكاء.. وحسام حسن وقف ضد رغبة عاشور كأس العالم - لويس دي لافوينتي: بدأنا قبل 4 سنوات بفكرة.. وفرنسا واجهت أحد أفضل المنتخبات كأس العالم - بالوجون: قرار رفع إيقافي وضع منتخب أمريكا تحت ضغط كبير