توروب مديرا فنيا لفريق جينك

أعلن نادي جينك تعيين ييس توروب مدربا جديدا للفريق بعقد يمتد حتى عام 2029.

وجاء ذلك بعد رحيل توروب عن قيادة الأهلي عقب شهر ونصف تقريبا.

ويخلف توروب المدرب نيكي هاين، ليعود مجددا إلى قيادة الفريق بعد تجربة سابقة خلال موسم 2020-2021.

وقال توروب عبر الموقع الرسمي للنادي: "جينك ناد كبير، ويمكن ملاحظة ذلك في جودة اللاعبين والإمكانات والطموحات المستقبلية".

وتابع: "أتطلع لكتابة فصل جديد مع النادي وتحقيق النجاح معا".

وسبق لتوروب تدريب أندية عدة، أبرزها أوجسبورج، كما حقق ألقاب الدوري الدنماركي مع ميتييلاند وكوبنهاجن.

كما توج الموسم الماضي بكأس السوبر المصري مع الأهلي.

ويستعد توروب لقيادة أول تدريب له مع الفريق اليوم الأربعاء في حصة مفتوحة للجماهير، في بداية مهمته الجديدة مع جينك.

وقاد توروب النادي الأهلي في 36 مباريات بمختلف البطولات، حقق الفوز في 18، وتعادل 9 مباريات وتلقى 9 هزائم.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.