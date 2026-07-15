كأس العالم - لويس دي لافوينتي: بدأنا قبل 4 سنوات بفكرة.. وفرنسا واجهت أحد أفضل المنتخبات

عبر لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا، عن سعادته بقيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز أمام فرنسا بهدفين نظيفين، في نصف نهائي المونديال.

وقال دي لافوينتي: "شرف كبير أن نتأهل لنهائي كأس العالم."

وعن سبب التأهل لنهائي المونديال "بدأنا قبل 4 سنوات بفكرة، وظللنا أوفياء لها، هذا ما جعلنا نصل إلى هنا."

كما تحدث عن مواجهة فرنسا "اليوم واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم، ولكنهم واجهوا أيضا أحد أفضل المنتخبات في العالم."

وتابع "في الواقع من الصعب جدا أن تجد الكلمات لإظهار سعادتي الكبيرة وفخري بقيادة منتخب يضم مجموعة مثالية من اللاعبين."

وشدد دي لافوينتي "علينا أن نواصل صناعة التاريخ ويتبقى لدينا خطوة واحدة للفوز بكأس العالم."

وأتم مدرب إسبانيا "هؤلاء اللاعبون يستحقون كل شيء، يوما بعد يوم أظهروا التزامهم وموهبتهم، إنهم يجعلون الصعب يبدو سهلا."

وينتظر منتخب إسبانيا الفوز من الأرجنتين وإنجلترا في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد 19 يوليو.

وسبق أن حقق منتخب إسبانيا لقب كأس العالم مرة وحيدة في نسخة 2010.

ويسعى دي لافوينتي للجمع بين كأس العالم ويورو، بعد تتويجه بلقب أمم أوروبا عام 2024.