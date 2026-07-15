كأس العالم - بالوجون: قرار رفع إيقافي وضع منتخب أمريكا تحت ضغط كبير

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 01:22

كتب : FilGoal

فولارين بالوجون - أمريكا - البوسنة

تحدث فولارين بالوجون مهاجم منتخب الولايات المتحدة عن الجدل الذي أحاط برفع إيقافه خلال كأس العالم 2026، وتأثيره على الفريق.

وودع منتخب الولايات المتحدة البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1.

وقال بالوجون عبر قناة CBS: "لم تكن حتى كرة تستحق التدخل، لذلك كنت مصدوما تماما من الطرد".

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وأضاف "لم يكن أمامي سوى تقبل القرار ومحاولة التواجد لدعم فريقي".

وتابع "عندما لا يكون التدخل متعمدا، لا يجب أن يكون هناك طرد، كانت مجرد لقطة غير مقصودة وضعتنا تحت ضغط كبير".

وعن قرار رفع الإيقاف، قال: "في البداية كنت سعيدا بالعودة، لكن مع التفكير أدركت أن الأمر سيثير الكثير من الجدل".

وواصل "كنت أرى بعض التوتر على زملائي، كان موقفا استثنائيا، وكلما اقتربت المباراة حاولت التركيز، لكن الضوضاء الخارجية جعلت الأمر صعبا".

وكانت لجنة الانضباط في فيفا قد قررت رفع الإيقاف عن اللاعب قبل مواجهة بلجيكا، بعد تدخل من دونالد ترامب الذي تواصل مع جياني إنفانتينو لإعادة النظر في العقوبة.

وشهدت الواقعة جدلا واسعا، قبل أن تنجح بلجيكا في حسم المباراة والتأهل، في لقاء تأثر بأجواء الأزمة خارج الملعب.

واستغل لاعبو بلجيكا الموقف، إذ احتفلوا بالهدف الأخير بطريقة ساخرة، في مباراة زادت من صعوبة موقف المنتخب الأمريكي.

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