ديشامب يهاجم الحكم: هل كان مؤهلا لإدارة نصف نهائي كأس العالم

هاجم ديديه ديشامب مدرب فرنسا، حكم مباراة فريقه أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز بهدفين نظيفين أمام فرنسا، في مباراة أدارها الحكم السلفادوري إيفان بارتون.

وقال ديشامب في تصريحات عقب المباراة: "إذا قلت شيئًا سأبدو كطفلٍ يبكي لأننا خسرنا. لكنني أسألكم: هل الحكم مؤهل لإدارة مباراة نصف نهائي؟"

وأكمل "هناك ركلة الجزاء، الأمر لا يقتصر عليها، ولكنها جزء. ليس لدي أي شيء ضد الحكم الليلة، لكن اسألوا أنفسكم هذا السؤال."

وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ بعد نسخة 2010 التي توج بها.

وأضاف ديشامب "نشعر بخيبة أمل شديدة، واللاعبون منهارون، لأننا كان لدينا طموحات كبيرة، ولم تكن النهاية التي أتوقعها."

وتابع "أعترف أننا كنا اليوم في مستوى أقل من مستوانا الفني المعتاد، في مواجهة فريق سيطر تماما على مجريات المباراة."

وأردف "الخطأ يقع علينا بالدرجة الأولى، لم نكن على قدر المسؤولية ولم نكن بالخطورة الهجومية التي كنا نطمح إليها، وارتكبنا بعض الأخطاء الفنية في التمريرات التي كانت من الممكن أن تؤدي لفرص تهديفية."

وأتم "علينا أن نقبل هذا الأمر المؤلم، للأسف كنا نود أن نلعب النهائي، والآن علينا أن نلعب مباراة تحديد المركز الثالث."

ويلتقي منتخب فرنسا أمام الخاسر من إنجلترا والأرجنتين، في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.