محمود صابر: حسام حسن اختارني لتسديد أول ركلة أمام أستراليا.. ومواجهة الأرجنتين درس

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 01:08

كتب : FilGoal

محمود صابر - مصر ضد إيران

كشف محمود صابر لاعب منتخب مصر عن اختيار حسام حسن له لتسديد ركلة الترجيح الأولى أمام أستراليا في ثمن النهائي.

محمود صابر

النادي : بيراميدز

مصر

وأشار محمود صابر إلى عدم إمكانية الدفاع رجلا لرجل أمام ليونيل ميسي لأن ذلك سيتسبب في خلل بالفريق.

وقال محمود صابر عبر قناة إم بي سي مصر: "شعور رائع وكنت أنتظر بفارق الصبر الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، وفي الحقيقة كنت أتوقع تواجدي لكن لم أكن متأكدا".

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وتابع "ذهبنا إلى كأس العالم وهدفنا تحقيق نتيجة رائعة للشعب المصري، وبعد أول مباراة شعرنا أن بإمكاننا تحقيق ذلك".

وكشف صابر "حسام حسن يشعر أي لاعب أنه ضمن المجموعة وأي لاعب يمكن أن يبدأ بشكل أساسي، لذلك كان ذلك أفضل معسكر بالنسبة لنا".

وتابع "ركلة الترجيح أمام أستراليا كانت توفيق من الله، كان لدي ثقة بعد أن اختارني حسام حسن بالاسم، وعندما وجدت زملائي لديهم ثقة كبيرة أنني سأسجلها، صنع ذلك الفارق معي".

وأضاف "الكثير من لاعبي منتخب مصر أبلغوني أنني سأسجل، لكن في الحقيقة لم أتوقع ذلك، وكل هدفي كان مساعدة المنتخب والظهور بشكل جيد".

وشدد "يجب أن تتعلم من النجوم الكبار وتستفيد منهم خارج الملعب قبل داخله".

وبالعودة لمواجهة أستراليا قال: "ركلة الترجيح الخامسة أمام أستراليا والتي لم تنفذ كان سيسددها محمود تريزيجيه".

وأوضح صابر "مواجهة الأرجنتين كان درسا كبيرا للجميع، كرة القدم لا تعرف المستحيل بغض النظر عن أي ظروف تحكيمية".

وتابع "إذا دافعت على ميسي رجلا لرجل سيُسبب ذلك خلل في الفريق، وتوقعت أنا وأحمد زيزو إهداره لركلة الجزاء بينما قال حسام عبد المجيد أنه سيسجلها".

واختتم محمود صابر تصريحاته "مصطفى شوبير قدّم بطولة استثنائية، وتجاوز كل التوقعات خلال مشوار منتخب مصر في كأس العالم".

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