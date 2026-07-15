كأس العالم - كوبارسي: لا يهم من سنواجه في النهائي

رفض باو كوبارسي مدافع إسبانيا، اختيار منافس محدد في المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعد الفوز أمام فرنسا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دالاس.

وينتظر منتخب إسبانيا الفائز من الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي الآخر.

وقال كوبارسي في تصريحات عقب المباراة: "لا يهم من سنواجه في النهائي، علينا أن نتعافى ونسافر إلى نيويورك ثم نبدأ في دراسة المنافس في المباراة النهائية."

وأضاف عن مواجهة فرنسا "كنا ندرك أنها مباراة صعبة ومعقدة."

وأتم "منتخب فرنسا لديه لاعبين مميزين وكان يجب علينا أن نكون في كامل تركيزنا طوال 90 دقيقة وقدمنا عملا مثاليا."

سجل هدفي إسبانيا أمام فرنسا ميكيل أويارزابال في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، وبيدرو بورو في الدقيقة 58.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو، على ملعب نيوجيرسي.

وتأهل منتخب إسبانيا للنهائي للمرة الثانية في التاريخ، بعد نسخة 2010 التي توج بها.