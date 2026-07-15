بيدرو بورو: التأهل للنهائي حلم تحول لحقيقة.. والاستحواذ على الكرة سر الفوز

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 01:01

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - بيدرو بورو

عبر بيدرو بورو لاعب منتخب إسبانيا، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز أمام فرنسا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، في نصف النهائي، على ملعب دالاس.

وسجل بورو الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 58.

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وقال بورو في تصريحات عقب المباراة: "التأهل للنهائي حلم تحول لحقيقة، وسعيد لما قدمه الفريق منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة."

وأضاف "قدمنا كل ما كان علينا أن نقدمه للفوز، وكنا ندرك أننا نواجه فريقا صعبا، وهذا بفضل الفريق كله."

وعن سر الفوز أمام فرنسا، أوضح بورو "الاستحواذ على الكرة هو ما كنا نحتاج إليه، للفوز بالمباراة."

وردا على سبب استبداله، أشار بورو "لا أعرف في أي دقيقة خرجت من المباراة ولكني لم أكن قادرا على الاستمرار."

وخرج بيدرو بورو في الدقيقة 84 من المباراة.

وأتم "في الوقت الراهن يمكنني أن أقول أنني متعب جدا، ولكن يجب أن أتعافى لأصل للنهائي بكامل قوتي."

ويخوض منتخب إسبانيا المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو أمام الفائز من الأرجنتين وإنجلترا.

وفاز بيدرو بورو بجائزة رجل المباراة بعد مساهمته في تأهل إسبانيا للنهائي للمرة الثانية في التاريخ.

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