كأس العالم – كوكوريا: لا يهم من سيكون خصمنا في النهائي

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 01:00

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - إسبانيا ضد النمسا

يرى مارك كوكوريا لاعب منتخب إسبانيا أن فريقه يستحق الفوز على فرنسا والتأهل لنهائي كأس العالم.

مارك كوكوريا

النادي : ريال مدريد

إسبانيا

وقال كوكوريا عبر بي إن سبورتس: "سيطرنا على المباراة وكنا نعرف أنهم سيشكلون خطورة من المرتدات".

وأضاف "سجلنا هدفا مبكرا من ركلة جزاء وحصلنا على الثقة، تحكمنا في مستوى اللعب وكنا نستحق الفوز".

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وواصل "ما حقق الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا كان استثنائيا، كبرنا ونحن نشاهد هؤلاء اللاعبين ولدينا فرصة لأن نكون مثلهم".

وأكمل "سنحتفل بهذه اللحظة لأن التأهل لكأس العالم ليس سهلا".

وأشار "لدي الكثير من الأصدقاء في منتخب إنجلترا ولعبت هناك لسنوات كثيرة، ولدي أيضا أصدقاء كثيرين في الأرجنتين مثل ميسي".

وأتم تصريحاته "لا يهمني من هو الخصم فكلاهما منتخبان قويان".

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بثنائية دون رد في نصف نهائي مونديال 2026 في أمريكا.

وفاز منتخب إسبانيا حامل لقب كأس الأمم الأوروبية على فرنسا في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس.

ليكون أول المتأهلين لنهائي كأس العالم، وينتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب إسبانيا للنهائي بعد كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

كأس العالم إسبانيا فرنسا مارك كوكوريا
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