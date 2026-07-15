كأس العالم – بيدرو بورو أفضل لاعب في نصف نهائي إسبانيا وفرنسا

حصل بيدرو بورو لاعب منتخب إسبانيا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا بكأس العالم.

بيدرو بورو النادي : توتنام هوتسبر إسبانيا

وسجل بيدرو بورو لاعب توتنام، هدف إسبانيا الثاني في المباراة وقاد بلاده إلى نهائي كأس العالم.

بينما جاء هدف إسبانيا الأول في المباراة عن طريق أويارزابال.

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بثنائية دون رد في نصف نهائي مونديال 2026 في أمريكا.

وفاز منتخب إسبانيا حامل لقب كأس الأمم الأوروبية على فرنسا في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس.

ليكون أول المتأهلين لنهائي كأس العالم، وينتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب إسبانيا للنهائي بعد كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.