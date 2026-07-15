كأس العالم – بيدرو بورو أفضل لاعب في نصف نهائي إسبانيا وفرنسا
الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 00:44
كتب : FilGoal
حصل بيدرو بورو لاعب منتخب إسبانيا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا بكأس العالم.
بيدرو بورو
النادي : توتنام هوتسبر
وسجل بيدرو بورو لاعب توتنام، هدف إسبانيا الثاني في المباراة وقاد بلاده إلى نهائي كأس العالم.
بينما جاء هدف إسبانيا الأول في المباراة عن طريق أويارزابال.
تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بثنائية دون رد في نصف نهائي مونديال 2026 في أمريكا.
وفاز منتخب إسبانيا حامل لقب كأس الأمم الأوروبية على فرنسا في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس.
ليكون أول المتأهلين لنهائي كأس العالم، وينتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب إسبانيا للنهائي بعد كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.
نرشح لكم
لويس دي لافوينتي: بدأنا قبل 4 سنوات بفكرة.. وفرنسا واجهت أحد أفضل منتخبات العالم كأس العالم - بالوجون: قرار رفع إيقافي وضع منتخب أمريكا تحت ضغط كبير ديشامب يهاجم الحكم: هل كان مؤهلا لإدارة نصف نهائي كأس العالم محمود صابر: حسام حسن اختارني لتسديد أول ركلة أمام أستراليا.. ومواجهة الأرجنتين درس كوبارسي: لا يهم من سنواجه في النهائي حسام عبد المجيد: احترافي ليس "كوبري" إلى الأهلي.. وكنت أبكي عند خسارة ميسي بيدرو بورو: التأهل للنهائي حلم تحول لحقيقة.. والاستحواذ على الكرة سر الفوز كأس العالم – كوكوريا: لا يهم من سيكون خصمنا في النهائي
أخر الأخبار
توروب مديرا فنيا لفريق جينك 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
كوبارسي: لا يهم من سنواجه في النهائي 38 دقيقة | في المونديال