أدلوف هوتر: انطباعي الأول في فرانكفورت كان جيدا.. ونريد أن نقدم كرة هجومية

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

أدولف هوتر - آينتراخت فرانفورت

أعرب أدولف هوتر مدرب آينتراخت فرانكفورت الجديد عن حماسه الشديد لخوض التجربة الثانية مع النادي الألماني.

ووقع المدرب النمساوي على عقد يربطه بفرانكفورت حتى صيف 2029.

وقال أدولف هوتر مدرب فرانكفورت عبر موقع ناديه بعد الحصة التدريبية الأولى: "الجميع كان ملتزما بنسبة 100% منذ البداية، وانطباعي الأول كان جيدا للغاية".

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وأضاف "نريد أن نقدم كرة قدم هجومية واستباقية، وأن نستمتع الجماهير ونشعل الحماس. ولن يتحقق ذلك إلا إذا لعبنا للأمام منذ الدقيقة الأولى".

وأتم "لو كانت هذه تجربتي الأولى أو الثانية كمدرب، ربما كنت سأشعر ببعض القلق، لكنني أعمل في كرة القدم الاحترافية منذ 17 أو 18 عاما، وهذه المواقف تتكرر دائما".

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ويعود هوتر إلى فرانكفورت بعد رحيله عن النادي في عام 2021.

حيث سبق أن أمضى 3 أعوام في تدريب الفريق.

وقاد فرانكفورت خلال تلك الفترة إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2019.

وكانت التجربة الأخيرة لهوتر حين تولى تدريب موناكو قبل أن يتعرض للإقالة في أكتوبر الماضي.

وتم تعيين هوتر خلفا للإسباني ألبرت رييرا الذي أقيل بنهاية الموسم.

وقاد الإسباني الفريق في 14 مباراة واكتفى بتحقيق الفوز في 4 مباريات.

وأنهى فرانكفورت الموسم في المركز الثامن بترتيب الدوري الألماني.

وفشل الفريق في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

فرانكفورت أدي هوتر
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