عيد يامال الوطني

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 00:08

كتب : عمرو عبد المنعم

إسبانيا - فرنسا

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بثنائية دون رد في نصف نهائي مونديال 2026 في أمريكا.

وفاز منتخب إسبانيا حامل لقب كأس الأمم الأوروبية على فرنسا في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس.

ليكون أول المتأهلين لنهائي كأس العالم، وينتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب إسبانيا للنهائي بعد كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

عيد يامال الوطني

ويحتفل الشعب الفرنسي بالعيد الوطني لفرنسا في نفس يوم المباراة الموافق 14 يوليو.

قبل المباراة خرج لامين يامال نجم إسبانيا بتصريحات مثيرة وأكد أن منتخب بلاده لا يخشى أي خصم وأنهم يثقون في قدرتهم على تحقيق الفوز.

لم يقف يامال عند ذلك، بل نشر وهو يحتفل أمام مبابي بهدفه مع إسبانيا ضد فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفي المباراة تألق يامال وحصل على ركلة الجزاء التي فتحت الطريق أمام إسبانيا للفوز.

ليفسد يامال فرحة الشعب الفرنسي باحتفاله بالعيد الوطني، وذلك بعدما أقصى منتخب فرنسا من كأس العالم.

وصف المباراة

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بدأت المباراة بخطورة من المنتخبين وشكلت مرتدات فرنسا خطورة كبيرة على مرمى إسبانيا.

وحصل منتخب إسبانيا على ركلة جزاء في الدقيقة 20 بعد تدخل من لوكاس ديني على لامين يامال.

وتقدم أويارزابال لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم إسبانيا بنجاح في الدقيقة 22.

وتلقى منتخب فرنسا ضربة قوية في الدقيقة 30 بإصابة ويليام ساليبا وغادر الملعب وشارك بدلا منه ماكسينس لاكروا.

وأهدر لامين يامال فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعد اختراق من لامين يامال إثر تمريرة رائعة من داني أولمو.

لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني دفع ديدييه ديشامب بـ مانو كونيه بدلا من أدريان رابيو، ثم شارك ديزيري دوي بدلا من برادلي باركولا في الدقيقة 57.

لكن منتخب إسبانيا رد بالهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق بيدرو بورو من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من داني أولمو.

وسجل لامين يامال هدفا رائعا لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

وكاد مبابي أن يسجل الهدف الأول لفرنسا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت في دفاع إسبانيا وذهبت إلى ركنية.

ثم شارك كل من ثيو هيرنانديز وريان شرقي بدلا من لوكاس ديني ومايكل أوليسي في محاولة لتنشيط هجوم فرنسا.

ورد دي لافوينتي مدرب إسبانيا ودفع بكل من ميكيل ميرينو وفيران توريس وبيدري وماركوس يورنتي ونيكو ويليامز، بدلا من أويارزابال وداني أولمو وفابيان رويز وبيدرو بورو وبايينا.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المواجهة بتأهل إسبانيا لنهائي كأس العالم.

كأس العالم إسبانيا فرنسا لامين يامال
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