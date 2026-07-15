حمدي فتحي: لي ركلة جزاء أمام الأرجنتين.. وحسام حسن لا يشعرنا بالرهبة من أي منافس

يؤمن حمدي فتحي لاعب منتخب مصر أن لديه ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب أمام الأرجنتين.

حمدي فتحي النادي : الوكرة مصر

وأشاد حمدي فتحي بقدرات حسام حسن مدرب المنتخب، مؤكدا أنه لا يشعر الفريق بأي رهبة أمام أي منافس.

وقال حمدي فتحي عبر قناة إم بي سي مصر: "إحساس لا يوصف أن تكون ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم. كان حلم حياتي أن أشارك في تلك البطولة، وأنا سعيد جدا بتحقيق هذا الحلم".

وتابع "هذا الجيل من أفضل الأجيال التي تعاملت معاها، وأفضل معسكرين شاركت فيهما كانا كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".

وشدد "ساعدنا بعضنا البعض بشكل كبير من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، وكان لدينا حماس كبير منذ البداية، وكنا ننتظر المباراة الأولى في كأس العالم بفارغ الصبر".

وأضاف "كان علينا ضغط إيجابي لأننا نمثل اسم مصر، وكان لابد أن نقدم كل ما لدينا لإسعاد الجماهير، وكنا نتمنى أن نحقق إنجازا للمنتخب".

أما عن مباريات البطولة فقال: "لعبنا مباراة بلجيكا من أجل تحقيق الفوز، لكن في النهاية (ربنا ما أرادش)".

وكشف فتحي "الجماهير هنا في مصر كانت دافعا كبيرا لنا، وكنت أشاهد فرحة الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لم أر هذا القدر من السعادة منذ مباراة الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018"

وتابع "هدفنا لم يكن مجرد المشاركة في كأس العالم، بل كنا نريد أن نحقق شيئا يكتب في التاريخ، وأعتقد أننا فعلنا ذلك".

وشدد "كنا واثقين من الفوز على أستراليا، وكان بإمكاننا الفوز 3-0 لإننا كنا أخطر وأهدرنا الكثير من الفرص، وكان لدينا يقين إننا سنحسم المباراة بركلات الترجيح".

أما عن المواجهة الأصعب في البطولة فأجاب "أصعب مباراة كانت أمام نيوزيلندا، لأننا استقبلنا هدفا مبكرا مما وضعنا تحت ضغط كبير".

وواصل "يجب أن تكون مستعدا للعب في أي مركز، وفي النهاية أنت تمثل منتخب مصر وهو أمر قيمته كبيرة جدا".

أما عن حسام حسن فكشف "قبل أي مباراة لا يشعرك بأي رهبة من المنافس، وحتى قبل مواجهة الأرجنتين نزلنا الملعب ونحن في كامل تركيزنا ولا هدف لنا سوى التأهل".

وواصل "عندما تم إلغاء هدف زيكو في الأرجنتين، شعرنا أن الهدف صحيح والخطأ (يعدي)، الهدف الثالث للأرجنتين غير صحيح ولي ركلة جزاء صحيحة مليون في المية وواضحة جدا، وبعد المباراة رأيت حالة مشابهة تماما لنفس الحكم واحتسبها بالفعل".

وتابع "زيكو دخل أجواء البطولة سريعا وكان يسير بشكل جيد جدا مع المنتخب".

وأضاف "مروان عطية ومهند لاشين قدما شوطا أول رائعا أمام الأرجنتين، فأنت في النهاية تتحدث عن ميسي أعظم لاعب في التاريخ ويجب أن تركز معه بشكل جيد جدا".

واختتم حمدي فتحي تصريحاته "خسارة مباراة الأرجنتين كانت صدمة كبيرة لنا جميعا ولم نصدق ما حدث".