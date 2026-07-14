نبيل الكوكي مدربا للصفاقسي التونسي

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 23:48

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي - المصري

أتم نادي الصفاقسي التونسي إجراءات التعاقد مع نبيل الكوكي لتولي تدريبه.

وخاض الكوكي آخر تجاربه التدريبية مع المصري البورسعيدي.

وأعلن الصفاقسي تعاقده بشكل رسمي مع نبيل الكوكي حتى صيف 2027.

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ويستعد الصفاقسي للمشاركة في الموسم المقبل بالبطولة الكونفدرالية.

ويضم الصفاقسي بين صفوفه، علي معلول نجم الأهلي السابق، وحمزة المثلوثي لاعب الزمالك السابق.

ورحل الكوكي عن تدريب المصري بعدما تولى المهمة في بداية الموسم المنصرم.

وجاء رحيل الكوكي بعد خسارة المصري من الزمالك بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقاد الكوكي فريقه في 37 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 8 آخرين.

الصفاقسي نبيل الكوكي
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