باستثناء بند "الطرد لتغطية الفم".. كونميبول يعلن تطبيق تعديلات فيفا الجديدة

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 23:47

كتب : FilGoal

ميجيل ألميرون - باراجواي

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" تطبيق تعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجديدة.

وكشف كونميبول في بيان عبر موقعه الرسمي، عن تطبيق التعديلات على قوانين اللعبة لموسم 2026 - 2027 في المسابقات التي ينظمها اتحاد أمريكا الجنوبية، اعتبارا من يوليو المقبل.

وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية أن القرارات الجديدة تهدف إلى تسريع اللعبة، وتقليل الوقت الضائع، وتعزيز الروح الرياضية، وتحسين إدارة الحكام.

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فيما رفض كونميبول تطبيق البند الخاص بطرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء الحديث مع المنافس.

وأقر فيفا عدد من التعديلات التي بدأ تطبيقها في كأس العالم، بإلزام اللاعبين مغادرة الملعب خلال 10 ثوان عند إجراء التبديل، وكذلك لعب الرميات الجانبية وضربات المرمى خلال 5 ثوان كحد أقصى وإلا تنتقل للرمية للمنافس، أو تُلعب ضربة ركنية.

وسمحت التعديلات الجديدة للحكام بالعودة لتقنية الفيديو لتحديد هوية صاحب الإنذار، ومراجعة حالات الإنذار الثانية التي تؤدي لبطاقة حمراء، ومراجعة حالات الضربات الركنية.

وكان ميجيل ألميرون لاعب باراجواي، أول لاعب يتلقى بطاقة حمراء خلال مواجهة تركيا في دور المجموعات بكأس العالم، بعد تغطية فمه أثناء الحديث مع منافسه.

وبالتالي ستكون حالة طرد ألميرون هي الأولى والوحيدة.

كأس العالم كونميبول تعديلات فيفا الجديدة
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