محمد وهبي: لا يمكن مقارنة لاعبي المغرب بفرنسا

تحدث محمد وهبي مدرب المغرب عن تجربة منتخب بلاده الأخيرة في كأس العالم.

وودعت المغرب كأس العالم 2026 بالخسارة من فرنسا بهدفين دون رد بربع النهائي.

وقال محمد وهبي مدرب المغرب في مؤتمر صحفي: "علينا أن نستفيد من هذه المشاركة في كأس العالم ونقيمها بالشكل المطلوب استعدادا للاستحقاقات المقبلة، كما أهنئ المنتخب الفرنسي على الفوز في هذه المواجهة".

وأضاف "اختيارات القائمة كانت مبنية على خصائص كل لاعب ومدى ملاءمته للنظام التكتيكي. كما أن ضيق الوقت بعد إصابة عبد الصمد الزلزولي لم يسمح باستدعاء لاعب جديد، لذلك فضلنا الاكتفاء بالمجموعة الموجودة".

وواصل "مع كامل الاحترام، لا يمكن مقارنة لاعبينا بنظرائهم في المنتخب الفرنسي. فهم يضمون لاعبين من أعلى المستويات، يخوضون مباريات كل ثلاثة أيام في دوري أبطال أوروبا وأقوى الدوريات، واعتادوا على النسق المرتفع والضغط الكبير، لذلك من الطبيعي أن تظهر بعض الفوارق".

وشدد "بدأنا العمل منذ شهر مارس، ورغم ضيق الوقت حرصنا على متابعة أكبر عدد ممكن من المباريات لاختيار العناصر المناسبة، وأعتقد أن اختياراتنا كانت موفقة، وهو ما أكدته المباريات الودية التي سبقت كأس العالم".

وأجاب "أتفهم مشاعر أفراد العائلات بعد بعض المباريات، لكن تصريحات شقيق سفيان أمرابط لا تعكس موقف اللاعب نفسه، وعلاقتنا بسفيان أمرابط جيدة".

وأتم تصريحاته "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالإرهاق، وإنما ربما بعدم استعادة اللياقة البدنية بالشكل الأمثل، خاصة أن عددا من اللاعبين خاضوا موسما طويلا وشاقا مع أنديتهم".

وودع منتخب المغرب كأس العالم على يد منتخب فرنسا الذي تأهل نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز بنتيجة 2-0.

وسجل مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 60 و66.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي لمواجهة إسبانيا .